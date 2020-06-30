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美國共和黨Robert Regan出戰州眾議院初選　女兒呼籲選民別選父親

環球政經 19:29 2020/06/30

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美國密歇根州（Michigan）眾議院初選將在8月4日舉行，屬共和黨人里根（Robert Regan）已經報名參選。里根對這次選舉勢在必的，但她的女兒卻在Twitter公開呼籲民衆不要支持父親，引來網上激烈討論。

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a斯蒂芬妮（Stephanie Regan）發文指：「如果你是18歲或以上的密歇根州人，請看在上帝的份上，不要在眾議院初選中投票予我父親。請告訴每一個人！」斯蒂芬妮認為分享更多其父的信念會令她不安全，但希望選民可以自行上網查看他的政綱。

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參選人里根看到女兒的帖文表現相當大方，回應指：「我很高興她對我們的關係有足夠信心，令她勇於公開表達反對意見。」他又稱每個人都不知道什麽是最好，但盡力讓子女能得到最美好的東西，是他的人生目標，不知道網民會選擇相信女兒的控訴，還是參選人的真情剖白。

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撰文 : 歐高榮

美國共和黨

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