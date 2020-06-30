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金發局建議大灣區轉數快

金融經濟 19:23 2020/06/30

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金發局發表《香港在粵港澳大灣區金融聯通中的獨特角色》的政策研究報告。圖左起為金發局大灣區工作小組成員房東明、金發局董事會成員林涌、丁晨、金發局大灣區工作小組成員李建英。

金發局發表報告提議5項香港金融服務，參與大灣區發展，（1）聯通大灣區支付轉賬基礎設施，（2）提升遠程跨境開戶的便利度；（3）推動跨境物業按揭貸款服務；（4）發展大灣區內跨境保險業務；（5）豐富雙向跨境投資理財渠道。

《香港在粵港澳大灣區金融聯通中的獨特角色》報告https：//www.fsdc.org.hk/sites/default/files/FSDC_Paper_No_43_Hong_Kong%E2%80%99s_Unique_Role_in_Enhancing_Financial_Connectivity_in_the_Greater_Bay_Area_Chi.pdf

金發局建議，聯通大灣區的支付轉賬基礎設施，通過類似「大灣區轉數快」的支付系統，提升大灣區跨境支付結算效率；逐步提升每日跨境滙款限額，為大灣區資金融通和發展一體化生活圈奠定基礎。

此外，金發局指，因應香港居民的大灣區置業需求，協調內地相關機構，通過擴大試點範圍，逐步統一大灣區不同城市對於香港金融機構進行不動產抵押登記的要求，並明確相關操作程序。

內地對於境外機構進行跨境抵押登記的程序和要求不明確，令跨境抵押貸款業務難以規模開展。因此，建議向內地相關機構爭取，通過擴大現有試點的適用範圍，逐步統一大灣區內不同城市對境外機構進行不動產抵押登記的要求，並明確操作程序，令香港金融機構可為符合條件的居民所持有的大灣區物業直接提供跨境按揭貸款。

金發局表示，推動跨境物業按揭貸款對於滿足香港居民赴大灣區的置業需求有多方面益處。一是鼓勵大灣區城市的人員流動，提升人力資源配置效率，為大灣區發展建設提供國際化、多元化的人才儲備。二是幫助香港年輕人於內地安居置業，為長者退休及市民生活提供多個選擇，有助改善民生。三是對金融服務業而言，推動大灣區跨境、跨城市物業按揭貸款服務，更可令香港金融機構更多參與大灣區發展建設，接觸大灣區內的優質物業資產，捕捉大灣區發展帶來的蓬勃市場機遇。

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