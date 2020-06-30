【恒指半年結】港股快踏入下半年　一文幫你回顧港股首半年表現

▲ 恒指3月下旬起雖接連反彈，現處24427點水平，惟半年計，已累跌3762點或13.4%

港股走過了上半年所有交易日子，回顧期內，大市走勢可謂十分波動，更一度跌至21139點的近年低位，令不少重倉投資者受創。究竟上半年計，整體港股市場、指數，以至個別股份走勢如何？本網跟你一文看清：

恒生指數

恒指這段時間的表現相信令不少投資者失望，大市年初時表現氣勢如鴻，一度突破29000點水平，惜其後在肺炎疫情全球爆發下，節節下挫，並一度低見21139點的低位。恒指3月下旬起雖接連反彈，現處24427點水平，惟半年計，已累跌3762點或13.4%。

事實上，恒指去年下半年雖同樣報跌，報跌幅較遠較今年首6個月少，幅度僅約352點或1.2%。

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藍籌股贏輸家

50隻恒指成份股中，能夠逆市報捷的股份並不多，只有6隻，按升幅最大次序持列，分別為中生製藥 （01177） 、騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、創科 （00669） 、恒安 （01044） 、恒隆地產 （00101） 。其中，表現最佳的三隻藍籌（中生製藥、騰訊、港交所），期內分別升34.3%、33.1%、32%，正好說明今年投資主題，包括醫療護理、科網，以及中概股回歸。

表現較差的藍籌股，主要都屬傳統經濟股，跌幅最多的三隻藍籌分別是太古 （00019） 、聯通 （00762） 、滙豐 （00005） ，期內挫41.4%、40.8%、40.5%。

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主板交投

今年上半年主板日均交投為1167.2億元，較去年下半年大增51.9%。究其原因，主要有數項。首先，中概股回歸，令資金更活躍買貨、其次，外圍大手放水，資金尋找出路下，自然有機會選中港股市場、第三，肺炎疫情爆發，令市場更看清科技發展才是長遠趨勢，帶動資金追入科技股。

港股通

港股通單單上半年，吸資額已高達3000.1億元，較去年全年的2493.4億元更多，吸資之勁次人驚訝。這亦部分解釋了為何外圍3月急跌之時，港股表現相對強韌。

港元

港匯今年上半年再轉強，近月更多次促使金管局承接美元沽盤。港匯目前暫處7.75水平，較去年底的7.79水平高。

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