【黑膠唱片的復興@iM網欄】黑膠從未停止過　讓好音樂注入生活

甚麼是音樂?其實音樂並不高深。我們用物件敲擊，磨擦都會發出聲音。把聲音有節奏和作出有韻律編排，我們也可稱之為音樂。人類文明起始，為祭祀、戰爭、節日、舞蹈等等，創作編排了無數不同曲目，為後世留下了浩瀚音樂寶庫。

從留聲機的發明，讓人類無論何時何地，都可以透過器材，欣賞到音樂家演奏，確實造福了人類。世界工業騰飛後，音樂軟件和音響產品，更成為一個龐大產業鏈。部份音樂和音響企業，從70年代開始發展至今，更成為跨國巨擘， 當然也有淹沒在時代洪流中的例子。雖然我們用作聆聽音樂媒體形態不斷改變，更可以說已面目全非，但實體音樂，確實已走了大半世紀的路。我就是從那些年走過來的同路人。

「黑膠唱片的復興」這議題，像有點只是追時髦，跟跟風。但我所倡議的不是「復活」而是「復興」。我自90年代經營黑膠唱片重播系統，週邊清潔保養用品，唱片進口至今。可以引證到黑膠從未停止過，而且幾乎乏人問津期間，硬朗朗地存活十多二十年，像要等待見證黑膠唱片重臨。

現今數碼世代，音樂和視頻如取如攜，就如當年Walkman和Discman年代。培育了一代又一代熱愛音樂的年輕人。

我斷言，現代人只在手機上點按一下，相比我們聽歌機會已更多，接觸不同音樂更廣。年輕一點的，當然不一定認識黑膠唱片為何物。眼見實物又能說出它是音樂媒體的其中一種。他的生活通識，也很厲害了。希望介紹朋友們多點認識黑膠唱片，能讓好音樂注入生活，提供養份。

黑膠唱片紀錄音樂內容的方法實在很原始機械物理模式。首先通過模擬的方式把音樂紀錄下來。錄音時，聲音經過收集擴大後，然後將其轉化為機械訊號，再用刻紋機上切割針，像雕刻般直接在母盤上，刻錄出坑紋來。

我們聆聽唱片時，唱針確實是直接接觸黑膠唱片坑糟，機械振動就會令唱針內小綫圈發出電流，再交由器材轉化成聲音。

黑膠唱片重播器材，我們都會見到有一個圓形轉盤，裝上唱針的唱臂，更有不可或缺唱頭均衡器(或稱Phono amp)我們下回再分享重播系統如何分工。

（本欄隔周見網）

作者＿三通Raymond簡介： 音響器材只是一種工具，所以絕不能以價錢，令聽音樂變得有貴賤。從事音響器材買賣，房間效應設計及產品代理三十多年。上至豪花千萬，簡單如微型組合，服務過不同階層人仕。音響器材要花上多少萬？經常是初相識客人第一個問的問題。答案只有四個字：隱惡揚善！我的工作就從這信念開始。

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