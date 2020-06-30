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特朗普轉發種族主義影片惹禍 打高爾夫球懶理白宮拆彈

環球社會熱點 18:55 2020/06/30

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美國總統特朗普的大選選情嚴峻，早前更於社交媒體Twitter轉發一段讚揚種族主義的影片，隨即引起爭議。美媒揭露白宮幕僚當日因這段影片引起爭議，想徵求特朗普同意以撤回轉載，但因特朗普正打高爾夫球而沒有聽電話，直到發佈3小時後能撤回轉載。

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特朗普的Twitter帳戶周日（28日）轉發一段影片，顯示佛羅里達州社區內1名男子駕駛高爾夫球車，懸掛支持特朗普及美國第一的字句，更可見這名特朗普支持者在叫「白人力量」（white power）的口號。

特朗普轉發這段影片，形容片中的支持者為偉大的人（great people）並感謝他們，更指毫無作為的激進左翼民主黨人，會在今年秋天的美國總統大選中落敗。特朗普的帳戶於3小時後才撤回相關轉載。

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美國全國廣播公司（NBC）引述2名白宮官員指，他們在事發後隨即致電特朗普，試圖説服特朗普在Twitter撤回轉載。但特朗普當時正在弗吉尼亞州打高爾夫球，並放下了手機時，白宮官員幾個小時都無法與其聯絡。

據悉，白宮官員更試圖聯絡白宮社交媒體總監斯卡維諾（Dan Scavino），希望經對方與特朗普取得聯繫，但也未能成功。他們其後順利聯絡特朗普，在特朗普的同意下撤回轉載。

白宮新聞秘書麥肯納尼（Kayleigh McEnany）曾為特朗普辯護，指特朗普雖然有觀看影片，但沒有聽到支持者在叫「白人力量」（white power）的口號。白宮發言人迪爾（Judd Deere）也強調，特朗普沒有聽到上述口號，而是看到支持者充滿熱情。

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責任編輯：何穎兒

特朗普於社交媒體Twitter轉發一段讚揚種族主義的影片,據悉幕僚當時曾聯絡特朗普想拆彈，但特朗普正在打高爾夫球。

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