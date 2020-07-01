【優惠著數】實惠派總值1億電子消費券　「買1萬送1萬」有無伏？

大家即將收到政府派發的1萬元，不少商家都一早準備打這一萬元的主意。Pricerite實惠推出「哄動全城派萬元」活動，派發高達1億港元電子消費券。由6月30日至7月31日期間，消費者凡於門市購買傢俬滿10,000元，即可獲贈指定10,000元電子消費券（詳見下表）。

消費優惠詳情：

消費金額/ 送贈電子消費券 門市 購買家品折實後滿300元 可獲總值300元電子消費券 購買家品折實後滿600元 可獲總值600元電子消費券 購買傢俬折實後滿5,000元 可獲總值5,000元電子消費券 購買傢俬折實後滿10,000元 可獲總值10，00元電子消費券 網店 購買傢俬折實後滿5,000元 可獲總值5,000元電子消費券 購買傢俬折實後滿10,000元 可獲總值10，00元電子消費券

聽起來好像很超值，但事實又是否如此？

值得留意的是這1萬元電子消費並不是一筆過扣減一萬元，而是一堆分散使用的電子消費券，所有電子消費券不可兌換成現金及不設退換，電子消費券只適用於指定貨品，每次交易只可使用一張電子消費券， 另外，要留意電子消費券有效日期至2020年8月31日，逾期作廢。

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#電子消費券款式包括：

購買家品滿$250或以上，即可享$25折扣 購買家品滿$500或以上，即可享$50折扣

購買Mesh及White Mesh自組層架系列滿$1000或以上，即可享$100折扣

購買Mega Mesh自組層架系列滿$1000或以上，即可享$100折扣

購買Easy Rack儲物架系列滿$1000或以上，即可享$100折扣

購買Royal膠櫃滿$1000或以上，即可享$100折扣

購買任何2件飯廳傢俬，即可享$100折扣

購買客廳傢俬滿$4,500或以上，即可享$500折扣

購買書房傢俬滿$1,500或以上，即可享$200折扣

購買睡房傢俬滿$4,500或以上，即可享$500折扣

購買Transformer1.0及2.0傢俬系列滿$10,000或以上，即可享$2,000折扣

購買Space Cube隨意骰地台系列滿$10,000或以上，即可享$700折扣

購買RED APPLE紅蘋果傢俬滿$4,500或以上，即可享$500折扣

購買RED APPLE紅蘋果傢俬W Series滿$4,500或以上，即可享$500折扣

購買Gino/Norman/Opus DIY傢俬系列，即可享$100折扣

購買Staple傢俬系列滿$4,500或以上，即可享$500折扣

購買Sanrio傢俬系列滿$7,000或以上，即可享$500折扣

是否抵買就見仁見智了，更多詳情可參考實惠優惠網站。

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