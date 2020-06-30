Chickeeduck指愉景新城分店不獲續約　限21日內遷出

▲ Chickeeduck行政總裁周小龍表示，突然收到通知要求Chickeeduck愉景新城分店於21日內遷出並不予續約。

童裝品牌Chickeeduck早前於新世界 （00017） 旗下荃灣愉景新城分店放置港版「民主女神像」，商場曾要求移除但不成功。Chickeeduck行政總裁周小龍表示，收到業主通知，要求Chickeeduck愉景新城分店於21日內遷出並不予續約。

愉景新城發言人表示，有關租戶的3年租約於今年6月30日到期，商場從未與有關租戶簽訂任何續租協議，此舉純屬商業決定。發言人又指，對方曾提出續租3個月的要求，雙方一度就此商討，但未有達成任何協議。

Chickeeduck表示，自放置港版民主女神像後，收到業主發出的警告信，過去兩星期多次嘗試約見新世界集團了解未果。事出突然，周小龍指周二（30日）晚上開記者會交代事情。Chickeeduck為2017年7月起進駐愉景新城。

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