Nespresso擬加速網銷　擴分店增覆蓋率

▲ Nespresso港澳地區總經理林治平（Justin）認為，香港咖啡市場仍有發展潛力，並看好網銷業務發展，將會為品牌帶來銷售增長。（黃建輝攝）

新冠肺炎在家避疫期間，不少港人都會在家沖泡咖啡，主打精品咖啡的歐洲品牌Nespresso，在本地享有一定知名度及顧客群。其港澳地區總經理林治平（Justin）指出，疫情期間，港人對咖啡需求增加，零售市場的銷量上升，品牌未來亦會加快發展網銷業務，從而推動消費市場增長。

港疫情下 銷情樂觀貨源穩定

他表示，疫情下，電商渠道的銷售有所增長，而零售生意額保持平穩，惟餐飲、酒店、航空公司等企業客戶的生意影響較大。不過他認為，對比全球銷售表現，香港地區銷情較為樂觀，貨源供應方面亦保持穩定。

他指出，疫情期間，公司不斷增加物流人手，以加快處理送貨定單，確保在短時間為顧客送貨，提供快速的物流效率。疫情促使顧客消費模式轉變，網購成為一大趨勢。為加快發展網銷，品牌今年於HKTVmall開設網店，為消費者提供更多購買途徑。他亦相信，綫上渠道會為品牌帶來可觀的銷售增長。

品牌在本地設立超過10年，已建立穩定市場，但仍然具有發展潛力。除了一般消費者外，亦開拓了眾多企業客戶。在消費者市場方面，品牌近年積極拓展咖啡機及粉囊業務，目前已推出10多款自家粉囊咖啡機，以及29種咖啡口味，並以咖啡濃度作分類，方便顧客根據個人喜好，選擇不同濃度及成分的咖啡。

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目前在香港設有5間實體店，他指有意開設更多分店，擴大店舖覆蓋率，吸引顧客親身到店內體驗及購買產品。宣傳方面，品牌定期在各區商場設立期間限定店（Pop-up store），讓顧客更容易接觸產品。他留意到現時市民多留在家中煮食，不少人對咖啡食譜感興趣，品牌最近推出多款咖啡「食譜」，方便顧客在家中沖調咖啡。

香港咖啡市場發展成熟，消費者對精品咖啡的要求逐漸提高，重視產品來源及烘焙技術之餘，亦着重企業履行社會責任。Justin認為，不少消費者對咖啡知識有所研究，要獲得客戶認可及忠誠度，不但要提高產品質素，更要建立品牌的咖啡故事，以及展示企業實行的可持續發展計劃，才能建立良好品牌形象。

公司於去年推出「復興之源」項目，分別與津巴布韋、哥倫比亞及烏干達的小型農戶合作，計劃將透過當地農學家及組織，向農戶提供材料和培訓，幫助改善種植條件，支持重建當地的咖啡產業。品牌亦採用區塊鏈技術，方便顧客追溯咖啡起源及產地，此技術會率先在津巴布韋地區試行。

此外，近年消費者重視環保議題，咖啡粉囊均以鋁材製造，品牌亦設有獎賞計劃，鼓勵全球消費者進行回收，經回收的咖啡粉囊曾經製作成單車、筷子等產品，目前香港的咖啡粉囊回收率已達到24%。

記者：李寶如