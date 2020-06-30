【假日好去處】大館「歷史標牌」展覽　中央圖書館「九龍城寨」新聞故事專題展

香港新冠疫情放緩，已連續第17天本地零確診，不少人一到假期便出外遊玩。記者精選了一些「文青」活動，既有得嘆冷氣，又可以增進知識。

大館「望左望右：歷史標牌」展覽

中環大館正舉行「望左望右：歷史標牌」展覽。大館除了有16座記載歷史故事的建築物外，遍佈各處的標牌亦見證了百年來的點滴。「望左望右：歷史標牌」展覽將展出大館結役後留下的歷史標牌，並由研究團隊、製作工匠及復修專家為你講解當中的故事。想率先體會標牌留下的時代軌跡? 立即參加網上互動標牌旅程：https://bit.ly/2Nich1V

香港中央圖書館「新聞故事系列」專題展覽 九龍城寨

九龍城寨為香港近代歷史其中一個重要建築，見證了戰後香港的社會變遷。城寨一度是全球人口最密集的地方，居住環境惡劣得不足為外人道：人口過度稠密、樓宇非法僭建、水電供應不足及衛生情況惡劣等。另一方面，這個港英政府、英國政府、中國政府都置之不理的「三不管地帶」，由於缺乏政府執法及監管，成為當時香港的罪惡溫床，充斥著黃、賭、毒場所等不同非法活動。幸有居民自發組織街坊會及眾多志願團體提供不同社區服務，城寨居民的生活才稍見改善。隨著政府於1987年正式宣佈清拆計劃，城寨從此成為一代人的共同回憶。展覽將透過香港舊報章的不同報導，追溯九龍城寨的歷史及緬懷其獨有的面貌。

日期：即日至2020年12月31日

時間：圖書館開放時間

地點：香港中央圖書館 (五樓最新報刊閱覽區)

查詢：2921 0349

戲曲中心導賞團

為甚麼粵劇演員不論任何時間打招呼總會互道早晨？究竟建築師施展了什麼魔法，讓大劇院坐樓座「山頂」的觀眾同樣坐擁開揚視線？為何到茶館看戲，「山頂」門票竟比第一排更貴更搶手？答案盡在戲曲中心導賞團！在一小時的導賞團中，導賞員將帶希望淺嘗戲曲及中國文化的你，遊走戲曲中心主要設施，了解每個空間設計如何配合戲曲獨特的藝術需要。導賞員會運用多媒體素材，沿途講解戲曲及中國文化的有趣小知識，從演員的唱唸做打、四大行當、化妝服飾，到舞台上的一桌兩椅，發掘這傳統藝術的樂趣，尋找戲曲於日常生活中的痕跡。

導賞團以粵語、英語或普通話進行，適合初次接觸戲曲的朋友。另有為學校、註冊慈善及非牟利機構而設的團體導賞團。導賞並不設後台參觀。活動時間或有更改，主辦單位保留更改節目的權利。

地點：戲曲中心

集合點：戲曲中心詢問處

門票：100元

門票優惠：50元(持香港身份證居民的成人)；15元(持香港身份證居民的60歲或以上高齡人士、殘疾人士及其陪同者、綜合社會保障援助受惠人士及全日制學生)

票務查詢：2200 0022，ticketinfo@wkcda.hk

戲曲中心導賞團需要預約，預約情況可瀏覽戲曲中心網站。

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