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【英國疫情】萊斯特將再封城 部分新症不足18歲

環球社會熱點 18:37 2020/06/30

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【英國疫情】萊斯特將再封城 部分新症不足18歲

英國中部城市萊斯特的疫情嚴重，當局計劃在短時間內封鎖當地，為英國解封以來，首有單一地區被封。萊斯特在過去一周確診新冠肺炎的人數，佔英國1成。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）指出，部分新患者不足18歲，故多數學校需停課。

英國累計超過31萬人確診，4.3萬人死亡。萊斯特7日感染率為0.00135，即在10萬人中，出現135宗確診病例，拋離下一個城市3倍。

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夏國賢表示， 當局仍調查和分析萊斯特確診大增的確切原因；由此修改法例需時，未來幾日、即本周後期才可落實封鎖萊斯特。被問到會否由警察執行封鎖措施，他指，在某些情況下需要。

夏國賢稱，萊斯特的所有非必要的商店須暫停營業，大部分學校也須停課。他建議民眾留在家中，其他地區民眾如非必要，不要進出萊斯特地區。

不過，當局仍未定出封鎖的範圍，僅稱在2周後檢視禁令。

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萊斯特市長索爾斯比 （Peter Soulsby）坦言，封城是「重大挑戰」，因不知封城範圍，也未從政府方面獲得更多細節。

內政大臣彭黛玲（Priti Patel）強調，34萬居民將獲得「額外支援」。惟她未交代封城影響多少民眾。

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記者：鄧燕君

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