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【涼風有信Vincent@iM網欄】「旺文昌，就要熄機！」

名人薈萃 07:01 2020/07/02

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開欄了！

這裡不談政治，今日我想講下家長們最關心的教育，不如教各位擺文昌吧！ 

籠統來說，今年流年文昌位在西南方，請大家找出家裏西南位置，放文昌筆、文昌塔、4支文昌竹、瑞獸、印章等，都可以催旺家裡文昌。

順帶一提，其實文昌不只代表讀書，還與合約、文書等有闗。催旺文昌位是會將全家人的文昌運提升，小朋友固然讀書好些，家長在談生意、簽合約等事情都會更順，但詳情，其實都要對應八字內的文昌星是吉是凶。

好了，對科學化來說。其實我最喜愛將術數融入生活。不看命書都可以看出，今年全香港小朋友文昌運都麻麻。因應疫情，所有小朋友都被迫停課留在家中。而學校亦都將多年來懶於執行的網上教育，一鋪過推出來，結果個個小朋友定時定刻在家中開zoom，順便學埋stem知識，其實咁樣唔好。

文昌屬木，科技屬火，火能洩木。其實用電子科技根本旺不了兒童文昌，仲會令到他們越來越心散。所以不難發現，全世界嘅兒童都掛住上網同打機，無心向學。

事實上用資訊科技，雖然可以吸收很多不同的資訊，但又怎比得上我們童年時代，拿著實體書來看。上newsgroup看別人留言，全部是沙漠居民。無文化，這就是源於過度用「火」。

火盛，將屬木嘅文昌全部燒去，人類從此沒文采，只有訊息，所以旺文昌。我建議，每個家長都在孩子的書桌上，擺放一盆水種植物，水的比例要多。用水制火生木，就能夠平衡小朋友的專注力。當然你問我，更實際嘅做法就是，不要給小朋友接觸電子產品太多，定時帶他們到戶外，特別是在郊野或者沙灘，見多些水水木木，自然冇咁心散，眼睛、肩頸脊嘅健康都得以保存。

最後不才愚見，與其家長們密謀開學後努力追落後，試圖補回停課那段失去的填鴨光陰，倒不如等疫情好轉過後，帶同小朋友周遊列國，讀萬里路書，又可增進親子感情，來得更實在點。

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

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撰文 : 王賢訊、編輯：邊婕

欄名 : 涼風有信Vincent

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