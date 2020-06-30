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【港區國安法】英國外相藍韜文：立法為「嚴重一步」

環球政治 18:29 2020/06/30

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「港區國安法」據報已獲全國人大常委會通過，英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，強烈關注中國通過港區國安法一事，又形容中方的立法是「嚴重的一步」（grave step）。此前，藍韜文曾表示，會為持有BNO的港人，申請成為公民提供途徑。

藍韜文表示，在看到港區國安法的完整條文後，英方會再作進一步的回應。

【港區國安法】歐盟對中方決定感憤怒 正研究應對措施

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藍韜文早前曾表示，若中國堅決立法，英國將會容許持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人，在英國免簽證入境時間由6個月延長至12個月，為他們申請成為公民提供途徑。

藍韜文早前又指，任何解決香港社會動盪及其根本原因的方案，必須要來自香港，而非中國。

【港區國安法】美國新禁運影響深遠 逾40國或跟隨

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另外，歐盟周二則對中國通過港區國安法一事表示憤怒。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）向記者表示，對中國的決定「強烈反對」（deplores）。而歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則指，歐盟正與其「國際夥伴」（international partners）研究可行的應對措施。

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責任編輯：楊心悅

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