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Google 智能家居開發者活動　下周三線上舉行

科技 19:30 2020/06/30

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Google宣布將於下周三（8日）舉行智能家居開發者活動，代替早前因新冠肺炎疫情而取消的Google I/O大會。目前已開放網站登記。

Google 今（30日）宣布將於下周三（8日）舉行智能家居開發者活動，代替早前因新冠肺炎疫情而取消的Google I/O大會，為智能家居開發者及用戶提供新功能。是次Google智能家居開發者活動包括45分鐘主題演講、一系列開發者議程以及由Google及其他智能家居行業公司參加的小組討論。目前已開放網站登記

該主題演講由Google智能家居生態系統產品管理總監Michele Turner 主持，據外媒《The Verge》報道，演講將介紹Google最新的智能家居API 功能，及對開發者及用戶的優勢功能。

>>>Spotify即時動態歌詞　香港在內26個地區推出

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回顧去年，Google發布了Nest Mini智能擴音器、Wi-Fi路由器Nest Wifi、新型智能屏幕Nest Hub Max。其中Nest Hub Max就可聆聽音樂、化身一部廚房電視，觀看電視節目或YouTube短片，以及內置Nest Cam作監控器等。

另據《9to5Google》今月中報道，Google有可能推出新智能揚聲器「Prince」並歸於 Nest 品牌之下，來取代現有的Google Home。惟目前未知會否於是次開發者活動中亮相。

>>>俄羅斯禁令解除　Telegram如何令政府投降？

責任編輯：張寶燕

 

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