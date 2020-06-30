【防疫抗疫基金】小巴、的士燃料補貼明日推出　液化石油氣每公升減$1

▲ 第一輪「防疫抗疫基金」下向公共小巴及的士提供的燃料補貼將會於明日推出。（資料圖片）

​運輸署今日表示，兩輪「防疫抗疫基金」至今已向運輸業界發放逾18億元補貼。第一輪「防疫抗疫基金」下向公共小巴及的士提供的燃料補貼將會於明日推出。

【防疫抗疫基金】港府助建造業僱主支付工資 每名僱員可申3.6萬補助金

在2020年7月1日至明年6月30日的12個月期間，政府會為公共小巴及的士提供每公升1元的液化石油氣補貼，以及發還汽油的士及柴油公共小巴三分之一的實際燃油支出。當局預計措施可惠及約160間綠色小巴營辦商，以及60,000多名的士及紅色小巴司機。



由於考慮到絕大部分的士及紅色小巴司機均為租車司機，並需自費到石油氣加氣站為的士或小巴加氣，為了能夠以簡便快捷的方式直接紓緩前線司機的經濟壓力，油公司會直接在加氣站為司機提供每公升1元的液化石油氣折扣，無需登記或申請。政府會向油公司發還其補貼的士和公共小巴司機的石油氣費用的實際金額。

【新冠肺炎】滙豐香港社區夥伴計劃2020 疫情加倍捐款至3,600萬

至於汽油的士及柴油公共小巴，由於相關司機及營辦商的數目較少，並考慮到汽油及柴油較液化石油氣有機會轉移，司機或營辦商須憑加油收據或 「公司油卡」月結單向政府申請發還3分之1的燃料支出。運輸署在審批程序完成後，會透過自動轉帳發還獲批金額，並會以書面通知申請人。申請詳情已上載運輸署網頁（www.td.gov.hk）。

各油公司會在各加氣站及油站作適當安排，司機可留意站內張貼的海報及派發的單張所載資料。有關「防疫抗疫基金」下向運輸業界提供的補貼詳情，請瀏覽運輸署網頁。

【港區國安法】美國撤對港特殊待遇 廠商：一早有心理準備

責任編輯：葉泳珊