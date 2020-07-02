【C家教路@iM網欄】邁瑞醫療受惠疫情 無懼政策風險

環球經濟這半年來受盡新冠疫情煎熬，現時經濟復甦初有起色，卻迎來第二波的爆發風險，或有機會再次出現經濟放緩。尤其美國的疫情極為嚴峻，環球股市難免受拖累，在港股的選股方面，板塊輪動的跡象似乎仍未出現，還是新經濟、科技及醫療保健的板塊較為強勢。雖然疫情或多或少都有影響藥物研發的進度、醫院的使用率，但反而有利部份醫療設備股如邁瑞醫療 (300760)。

邁瑞醫療有一部份收入來自疫情急需的監護儀、呼吸機等的生命信息與支持板塊產品，公司在第一季時的收入已增長愈兩成，淨利潤更升三成，抗跌能力明顯地強，股價今年至今已升約七成。股價升幅如此強勁，別以為這是細價股，邁瑞卻是內地創業板中的龍頭之一，市值3,700億元人民幣，佔創業板4.6%。

疫情出現第二波的風險，現時邁瑞海外的訂單仍是供不應求，令國內的訂單有所延誤，公司已在這段時間積極擴展產能，同時亦推出新型號的呼吸機，整體來說疫情對邁瑞是利多於弊。美國疫情增加對邁瑞相關產品的需求，邁瑞去年國外的收入佔公司四成多，相信短期內中美貿易戰亦難以在此類產品再開刀。

新冠疫情同時加快國內政策推動醫療基建的投入，未來新建的醫院將增加邁瑞的產品需求，國內有研究指中國的醫療器械行業未來數年可保持在15%左右，產業本土化及消費升級都利好醫療器械行業的中長綫發展。醫療器械產品的研發週期長，邁瑞擁有豐富的產品種類，有些器材還需高技術含量，如在疫情受重用的呼吸機，所以入行門檻甚高。

為了降低國家醫保支出，藥物全國性帶量採購已成常態，但筆者暫時未見醫療器械今年會出現全國性的採購，現在只在某些省份如江蘇、安徽等地做試點。邁瑞的產品多樣化，同時醫療設備的分銷商亦會承擔部分產品價格下行的風險，相信比起藥廠對帶量採購的影響會較少。國內的醫療行業受政策影響甚廣，暫時對醫療設備板塊的還是頗正面的，因此筆者仍看好邁瑞的中長綫表現。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有邁瑞醫療的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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