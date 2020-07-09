【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑得上一層樓 趁書展推介跑步書

城中盛事香港書展即將在會展舉行，相信大家都引頸以待，希望可以購買各大作家的新書，甚至出席講座或簽名會一睹作家的面目。除了書展及各式各樣的展覽之外，運動及消閒博覽亦為場内焦點活動之一，香港羽毛球運動員伍家朗及香港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞等知名運動員更會現身分享他們的體育生涯點滴，由內到外培養身心健康，實在不容錯過。

今年書展以「心靈勵志」為年度主題，其實不少跑步書都屬於「勵志類別」，只要汲收當中的精萃，相信定能令各位跑友更上一層樓，跑得更健康。在此推介小弟看過的幾本跑步大作，這幾本都是當中優秀作品，值得閱讀。想挑戰馬拉松 PB (Personal Best，個人最佳紀錄) ，特別是想sub-3, sub-4以至sub-5的跑友，可以留意由 Keith Hanson、Kevin Hanson以及美國職業跑手兼教練Luke Humphrey所寫的《Hansons Marathon Method: Run Your Fastest Marathon》。

書中十分著重訓練馬拉松的最後25公里，其訓練方法是希望跑友每星期累積一定里數而達至訓練效果，差不多每日都會有一課訓練，當中包括速度跑、配速跑、輕鬆跑，以及周末長跑，根據跑友的目標完賽成績設定訓練的強度區間，透過適應疲勞而變得更強。小弟原本希望在今年4月的倫敦馬拉松挑戰自己的PB，所以特別根據書中所詳列的課表訓練，每星期跑70-90公里左右，漸漸發現耐性及速度都提高了，奈何倫馬因為疫情延至今年10月，倫馬會否進一步延期仍然是未知數。

喜歡看中文書的，可以看看台灣著名跑步KOL許立杰Jay所著作的《Jay的跑步筆記：矽谷工程師激勵上萬人的科學化訓練與生活哲學》，一覽初馬挨近5小時的市民跑手Jay，如何透過幾年訓練，創下2小時38分的個人最佳紀錄的心路歷程。Jay的訓練課表都是以Hansons Marathon Method為主體，但亦針對不同程度的跑者作出微調，適合希望sub-4或希望挑戰更快的跑友。此書主要圍繞一個概念：「勿以量小而不練」，一有機會就要練一點，「久了下來，你就會多出別人一卡車。」

想輕鬆一點，可以看看日本著名作家村上春樹所寫的《關於跑步，我想說的其實是…》。村上的散文及小說相信大家都看得多，但大家又知不知道，村上其實亦是「資深」跑友，33歲因為戒煙而致肥，為了減肥開始跑步（相信亦是現今不少跑友跑步的原因吧）。村上曾經在馬拉松發源地—希臘馬拉松城市訓練過，又試過參加大家夢寐以求的波士頓馬拉松。村上奉承每日跑的原則，每月動輒跑二三百公里，多次全馬走出三小時半或更佳的成績，一點也不簡單，大家可以透過村上這本跑步書，看到村上對跑步的熱愛。書中有兩句特別深刻：「不管是甚麼事，只要喜歡，就會以自己想做的方式一直做下去。該出的力氣，忍該忍的痛苦，對自己能交代過去。」

至於香港著作，不得不提的是視障跑手梁小偉Gary，2009年突然失明的他，因為跑步令他重拾鬥志，更在2019年3月發起北京香港35天慈善跑，結果吸引35個跑手跟隨領跑，跑足2,500公里，由北京天安門跑至香港的數碼港，最後憑著眾人口述經歷，結集成《你要走多遠》一書。在這本書，你可以看到Gary的心路歷程，以及一眾領跑員如何透過團體合作，與Gary一起克服重重困難與挑戰，最終成功完成，十分豐富。

可能好多跑友已經完成了十多廿個馬拉松賽事，但以四十多歲之齡完成首馬，十多年間完成八十馬的張樹槐（水哥）實在厲害，更是大中華區首位完成全球最高的珠峰馬拉松跑手。小弟和水哥都是從事公關工作，所以早就互相認識，去年水哥寫下《跑出一片天》一書，記載他在多場馬拉松過程中的所見所聞，足跡遍及五大洲。水哥希望以此書鼓勵讀者，無論是跑步路上還是人生路上，都盡力跑下去，跑出屬於自己的一片天。各位跑友，大家都要加油呀！

作者_Clayton Lauw簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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