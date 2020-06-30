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【港股追蹤】股價直上雲端　雲概念股排住隊破頂

股樓投資 18:02 2020/06/30

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「港區國安法」通過，港股周二（6月30日）一度倒跌，但有個板塊卻不斷破頂，說的是雲概念股。金蝶國際（00268）再升6%，收報18.02元，此外，日內曾創新高的，還有金山軟件（03888）及中國有贊（08083），整個板塊彷如跟所有壞消息絕緣。

事實上，經歷「疫情底」後，雲概念股的升勢幾乎未抖過，微盟集團（02013）自3月見底後，至今股價已急升1.59倍，金蝶也有1.22倍的累計升幅。

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無他，新冠疫情在全球爆發，而且相信往來限制還會繼續一段時間，孕育出「宅經濟」模式，加快了雲計算的使用，同時擴闊了雲應用的市場空間，為雲概念股創造無限的想像空間。

以微盟為例，瑞信報告估算中國電商市場將會達到2.8萬億元人民幣，在2022年前滲透率達到18%，料微盟可在微訊為基礎的第三方服務市場中，市佔率由2019年15%升至2022年18%。

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唯一讓人畏高，相信是估值。目前，金山軟件、金蝶和微軟的預測市盈率均過百倍，估值已衝上太空，除非未來五年業績皆有很突破的發展，否則買雲業務的龍頭股阿里巴巴（09988）可能較隱陣。

撰文 : 林衛

阿里巴巴－SW（09988） 微盟集團（02013） 金蝶國際（00268） 金山軟件（03888） 中國有贊（08083） 香港股票

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