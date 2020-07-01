【移民新西蘭】有6000萬仲買香港豪宅?　 不如買起成個小鎮啦！

梅隆弗利牧場（Mellonsfolly Ranch） 是位於新西蘭北島中西部的一個復古小鎮，由牛仔愛好者約翰·貝德涅格（John Bedogni）於2006年建造，復刻了1860年代美國西部的懷俄明州。現時這個小鎮以750萬美元（約5900萬港元）的價格出售，並配有10座以當時模樣為主題的建築和一家麥盧卡蜂蜜公司。

▲ 小鎮由牛仔愛好者約翰·貝德涅格（John Bedogni）於2006年建造，復刻了1860年代美國西部的懷俄明州。(蘇富比國際房地產公司圖片)

▲ 兼作電影院的法院大樓。(蘇富比國際房地產公司圖片)

▲ (蘇富比國際房地產公司圖片)

根據新西蘭蘇富比國際房地產公司，小鎮內備有「有執照的轎車」，兼作電影院的法院大樓，警長辦公室和桌球室，還有三套最多可容納22人的房屋（主要住所加兩套出租房屋）。

▲ (蘇富比國際房地產公司圖片)

小鎮距離奧克蘭約有六個小時的車程，亦可以直升機到訪該處。現時小鎮用作精品酒店，每晚租金從$ 5,000美元起。不僅如此，據其目前的所有者羅布·巴特利（Rob Bartley）稱，該牧場在2019年從約600個蜂箱生產了15.5噸麥盧卡蜂蜜。相信買下這個小鎮的買家，定能很快回本。

▲ (蘇富比國際房地產公司圖片)

▲ (蘇富比國際房地產公司圖片)

▲ 小鎮銀行。(蘇富比國際房地產公司圖片)

現時新西蘭投資移民Investor 1要求申請人投資1000萬新西蘭元（約5000萬港元），3年後即可申請永久居留。移民要求跟這座小鎮的價錢差不多，有錢人不妨考慮下。

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