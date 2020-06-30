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【公司心戰室@iM網欄】讀MBA不如多作賞試

名人薈萃 19:56 2020/06/30

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在傳媒任職的讀者C君，來電郵問老施，她大學BBA畢業後當了兩年記者，正考慮重返校園讀MBA，又或是先行轉工再讀Part-timeMBA，以謀取更理想的工作，希望老施能給予意見。

【公司心戰室@iM網欄】職場規劃 毋須想得太遠

不少年輕讀者也有類似的想法，工作了兩三年後，覺得悶悶的，想找尋突破，另謀出路；再進修加強學歷，似乎是順理成章的一步。大多對商界企業發展有興趣的，多想報讀MBA。他們最常遇到的問題是：應該放棄工作全職讀書抑或Part-time讀書兼上班？企業在挑選人才時，若一個有碩士學位，跟一個有3年工作經驗的比較，誰的取錄機會較大？

對老施來說，挑選人才最重要是看他的工作歷練，經驗是否夠紮實夠多元化，在不同公司或崗位的年資是否夠長夠穩定，比學歷更為重要。今時今日，擁有大學學位極為普遍，有碩士學位者也不少，對於一個僅得兩年工作經驗的年輕人，再進修一個MBA學位，除非是入讀知名一流學府或修讀專業資格的科目，否則一般HR對之看法都是︰這人因為之前的工作發展未如理想，才會重返校園。

老施常常強調，初進職場，首要是「入行」，起初的三五年是關鍵期，當中頭兩三年還是處於摸索階段，如果你覺得沉悶、學不到甚麼或是不夠過癮好玩，這不一定是行業的問題，可能是工作崗位本身，或公司的培訓問題，當然更可能是現實與期望有落差。

做大學生真幸福 恒大宿舍靚到似豪宅　每月租金低至1,575起

盤算跳槽、跳部門

任何機構，任何工作，僅三數年的經驗實在仍淺，應要咬緊牙關，打好基礎，加強戰鬥力。在一個行業或Function，如銷售、市務、HR等，起碼要浸淫5年以上，才稱得上「入了行」。要再上層樓，應抓緊一個根據點，不管是增強職能方面的專業知識、經驗及人脈，這些都不是多讀個學位可以獲得的。

許多人嚮往進入大企業做MT，由公司有系統地培訓慢慢上位做管理層，但能有此機會者畢竟是少數。做不成MT的，絕對可以DIY——Do ItYourself，自己來規劃職業前途，以累積多元化的經驗為目標。例如可以到市務部學推廣，再到營業部學營銷等，這些都不一定要在同一間公司內進行，不妨轉往同行對手或相關業務的企業，學習不同營運手法，不過切忌蜻蜓點水只做一年半載。循序漸進累積經驗，日後求職晉升管理層時，CV必然更亮麗，而且這一切資歷都是你個人獨一無二的資產。

C君任職記者，希望日後在市務或公關方面發展，其實已經找到老施所謂「入行」的根據點，與其猶豫於讀Full-time或Part-time MBA，倒不如考慮在現職公司申請調職到其他部門工作，嘗試財經、政治、港聞或生活副刊等不同範疇，又或是轉工往其他不同的媒體，如雜誌、通訊社、電子傳媒等。

中國內地畢業生難就業　專家鼓勵再讀兩年大學

實戰經驗 勝過文憑

老施不是要勸人不用繼續進修，但職場始終講究實戰經驗，既然已擁有BBA，再花兩三年時間讀MBA，取得一紙文憑，並不見得能有即時的過人優勢。相反，通常一些年紀稍長，在事業上已有一定成就的人，會選擇修讀名校的MBA或EMBA，以進一步加強上位資格。說實在，一些平凡大學的MBA學位，沒甚麼看頭，反而是再次求職時的負累！再說Part-time方式通常吃力不討好，如果你為應付功課而忽略了工作拼搏，老闆會對你有好印象嗎？到拿到了學位，公司會因此升你職、加你薪嗎？許多人都誤解，以為學歷高、學位多，自然較易求得好職，這是一大謬誤。其實公司請人最怕Over-qualified，深怕這類人心頭高，不會久留，也就是高不成低不就也。這又是老施一家之言，希望不要誤了C君的前途才好。

作者_施伯樂

60後，從低故起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

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撰文 : 施伯樂

欄名 : 公司心戰室

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