阿里騰訊躋身BrandZ全球最具價值品牌榜前十　科技類品牌領跑

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人行金融海嘯後首減再貸款及再貼現利率 料減內銀資金成本
全球最大廣告集團「WPP」與旗下數據機構Kantar聯合發布2020年BrandZ全球最具價值品牌前100名榜單，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但前100名品牌的總價值仍實現5.9%的增長，突破5萬億美元。其中科技類品牌繼續引領，貢獻總價值約37%。亞馬遜（美：AMZN）衛冕冠軍，阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） 躋身前10。
亞馬遜品牌價值高達4159億美元，按年上升32%，品牌價值漲近1000億美元，相當於全球前100名品牌總價值增長的三分之一。蘋果（美：AAPL）居亞軍，品牌價值按年增多14%至3522億美元，微軟（美：MSFT）反超谷歌（美：GOOGL）奪季軍，品牌價值按年上升30%至3265億美元，谷歌則按年增長5%至3236億美元。
中國科技類品牌方面，阿里巴巴品牌價值按年增長16%至1525億美元，位居第七；騰訊緊隨其後，價值按年攀升15%至1510億美元。兩者排名均較去年升一位。
|2020年BrandZ全球最具價值品牌前10
|公司品牌
|2020年品牌價值（美元）
|變幅
|2020年排名
|2019年排名
|亞馬遜（美：AMZN）
|4159億
|32%
|1
|1
|蘋果（美：AAPL）
|3522億
|14%
|2
|2
|微軟（美：MSFT）
|3265億
|30%
|3
|4
|谷歌（美：GOOGL）
|3236億
|5%
|4
|3
|VISA（美：V）
|1868億
|5%
|5
|5
|阿里巴巴 （09988）
|1525億
|16%
|6
|7
|騰訊 （00700）
|1510億
|15%
|7
|8
|Facebook（美：FB）
|1472億
|-7%
|8
|6
|麥當勞（美：MCD）
|1293億
|-1%
|9
|9
|萬事達（美：MA）
|1081億
|-18%
|10
|12
今年中國共有17個品牌上榜，京東 （09618） 品牌價值增長24%至255億美元，美團點評 （03690） 品牌價值增27%至239億美元，另抖音新上榜，品牌價值達到169億美元，排第79位。
|2020年上榜中國品牌
|公司品牌
|2020年品牌價值（美元）
|變幅
|2020年排名
|2019年排名
|阿里巴巴 （09988）
|1525億
|16%
|6
|7
|騰訊 （00700）
|1510億
|15%
|7
|8
|茅台（滬：600519）
|538億
|58%
|18
|35
|工行 （01398）
|382億
|-1%
|31
|29
|中移動 （00941）
|346億
|-12%
|36
|27
|中國平安 （02318）
|338億
|15%
|38
|40
|華為
|294億
|9%
|45
|47
|京東 （09618）
|255億
|24%
|52
|66
|美團 （03690）
|239億
|27%
|54
|78
|建行 （00939）
|211億
|-7%
|58
|59
|滴滴出行
|200億
|0%
|64
|71
|海爾電器 （01169）
|187億
|15%
|68
|89
|農行 （01288）
|186億
|2%
|69
|82
|抖音
|169億
|新上榜
|79
|新上榜
|小米 （01810）
|166億
|-16%
|81
|74
|百度（美：BIDU）
|148億
|-29%
|91
|63
|中國銀行 （03988）
|137億
|新上榜
|97
|新上榜
WPP表示，與2008年和2009年的金融危機期間比較，全球最有價值的100強品牌在當下疫情期間表現具韌性和波動更小，且其股價表現亦跑贏大市。值得留意，該榜單引用今年4月的股價數據以反映疫情對品牌價值的影響。
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