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阿里騰訊躋身BrandZ全球最具價值品牌榜前十　科技類品牌領跑

金融經濟 17:46 2020/06/30

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阿里騰訊躋身全球最具價值品牌榜前10，抖音新上榜。

全球最大廣告集團「WPP」與旗下數據機構Kantar聯合發布2020年BrandZ全球最具價值品牌前100名榜單，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但前100名品牌的總價值仍實現5.9%的增長，突破5萬億美元。其中科技類品牌繼續引領，貢獻總價值約37%。亞馬遜（美：AMZN）衛冕冠軍，阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） 躋身前10。

亞馬遜品牌價值高達4159億美元，按年上升32%，品牌價值漲近1000億美元，相當於全球前100名品牌總價值增長的三分之一。蘋果（美：AAPL）居亞軍，品牌價值按年增多14%至3522億美元，微軟（美：MSFT）反超谷歌（美：GOOGL）奪季軍，品牌價值按年上升30%至3265億美元，谷歌則按年增長5%至3236億美元。

中國科技類品牌方面，阿里巴巴品牌價值按年增長16%至1525億美元，位居第七；騰訊緊隨其後，價值按年攀升15%至1510億美元。兩者排名均較去年升一位。

2020BrandZ全球最具價值品牌前10
公司品牌 2020年品牌價值（美元） 變幅 2020年排名 2019年排名
亞馬遜（美：AMZN 4159億 32% 1 1
蘋果（美：AAPL 3522億 14% 2 2
微軟（美：MSFT 3265億 30% 3 4
谷歌（美：GOOGL 3236億 5% 4 3
VISA（美：V 1868億 5% 5 5
阿里巴巴 09988 1525億 16% 6 7
騰訊 00700 1510億 15% 7 8
Facebook（美：FB 1472億 -7% 8 6
麥當勞（美：MCD 1293億 -1% 9 9
萬事達（美：MA 1081億 -18% 10 12

今年中國共有17個品牌上榜，京東 （09618） 品牌價值增長24%至255億美元，美團點評 （03690） 品牌價值增27%至239億美元，另抖音新上榜，品牌價值達到169億美元，排第79位。

2020年上榜中國品牌
公司品牌 2020年品牌價值（美元） 變幅 2020年排名 2019年排名
阿里巴巴 （09988） 1525億 16% 6 7
騰訊 （00700） 1510億 15% 7 8
茅台（滬：600519） 538億 58% 18 35
工行 （01398） 382億 -1% 31 29
中移動 （00941） 346億 -12% 36 27
中國平安 （02318） 338億 15% 38 40
華為 294億 9% 45 47
京東 （09618） 255億 24% 52 66
美團 （03690） 239億 27% 54 78
建行 （00939） 211億 -7% 58 59
滴滴出行 200億 0% 64 71
海爾電器 （01169） 187億 15% 68 89
農行 （01288） 186億 2% 69 82
抖音 169億 新上榜 79 新上榜
小米 （01810） 166億 -16% 81 74
百度（美：BIDU） 148億 -29% 91 63
中國銀行 （03988） 137億 新上榜 97 新上榜

WPP表示，與2008年和2009年的金融危機期間比較，全球最有價值的100強品牌在當下疫情期間表現具韌性和波動更小，且其股價表現亦跑贏大市。值得留意，該榜單引用今年4月的股價數據以反映疫情對品牌價值的影響。

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