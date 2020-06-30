巴基斯坦證券交易所恐怖襲擊案　發動組織：因為由中資財團部分持有

▲ 巴基斯坦卡拉奇市的證券交易所周一（29日）發生恐怖襲擊，事件造成11人死亡。

巴基斯坦卡拉奇市的證券交易所周一（29日）發生恐怖襲擊，4名槍手在證交所正門擲手榴彈，其後衝入證交所開槍。巴基斯坦分離主義組織「俾路支解放軍」（Baloch Liberation Army）承認責任，組織聲稱選中這一目標是因為該交易所由一個中資財團部分持有。

俾路支解放軍發表聲明指：「這次襲擊不僅是針對巴基斯坦的經濟利益，也是針對中國的一次警告和對中國經濟利益的一次襲擊。」聲明又指，「如果中國繼續剝削俾路支人民，如果中國繼續做種族滅絕的同謀，我們將發起針對中國的更多襲擊。」中方對這次交易所襲擊案表示譴責。

事件造成11死。當地警方表示，恐怖分子衝進證交所大樓後投擲手榴彈，炸死1名警察、4名警衛、2個平民，有7人受傷。4名恐怖分子都被擊斃。

巴基斯坦是中國的緊密盟友。作為「一帶一路」的一部分，中國正在巴基斯坦推進數以十億美元計的基礎設施建設計劃，由中國運營的瓜達爾港就坐落於俾路支省。

由中國牽頭的財團於2016年收購了巴基斯坦證券交易所40%的股份，這其中包括了多家中國金融交易所。巴基斯坦證券交易所位於巴基斯坦最大的城市的商業中心，原來的名稱是卡拉奇證券交易所。

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