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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】今年跑季特別長

名人薈萃 07:01 2020/07/02

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如果大家跑開步，相信都會度身訂做自己的「跑季」，香港跑友的跑季通常介乎每年9月至第二年3月左右，主要都係因應天氣而定，大熱天時跑少啲，天氣涼快就跑多啲，每年2-3月香港馬拉松過後，就會見到好多跑友在面書及IG道：「今年跑季就咁完咗啦！」

但在新型肺炎疫情在全球肆虐下，多個馬拉松賽事包括香港馬拉松紛紛取消，變相跑季像提早完結了。初時不少跑友都因為擔心疫情，不敢在街上或山上跑，部分亦因為覺得戴口罩跑步太辛苦而放棄了。其實小弟初時亦不太敢在人流較多的大街跑，但逐漸發現部分人流較少的道路如來往屯門及荃灣的青山公路，或不少引水路徑如城門水塘或大欖引水路徑人流不算多，所以逐漸跑得多起來。小弟有一個習慣，就是跑前跑後會戴口罩，跑步期間則沒有戴，會將口罩用密實袋裝好放在腰包內。

踏入五月，跑界開始活躍起來，有本地跑步雜誌舉辦虛擬跑步比賽，結果不少跑友包括小弟都化身「拼命三郎」，每日跑多一點點，跑遍香港每一個角落；越野界長跑好手黃浩聰在五月中旬發起連續四天36小時內，環遊全港九新界大嶼山36公里，結果順利在35小時21分56秒順利完成，並吸引全港一眾跑步高手陪跑，好不熱鬧！而擁有多個世界級長跑好手的NN Running team，則在六月初舉辦名為「MA RA TH ON」全球線上馬拉松接力賽事，由四人組隊接力跑全馬42.2公里，即每人跑10.5公里，參加者高手雲集，包括馬拉松紀錄保持者、來自肯雅的Eliud Kipchoge，以及僅慢紀錄2秒、來自埃塞俄比亞的Kenenisa Bekele，小弟亦因此特別拉了幾位跑友一起報名，最終成功挑戰sub4，以3小時52分完成，感覺特別！最終比賽冠軍由ASICS Team Tempo Elite 奪得，時間2小時3分6秒，時間相當快！

這些虛擬跑步賽事無疑為一眾跑友提供源源不絕的推動力，以往月跑最多三四百公里的小弟亦一下子在5月跑了七百多公里，部分跑界精英更瘋狂地月跑至千七千八公里，好不誇張！但跑還跑，大家都要謹記不要跑得太盡太搏，否則一下加操太急太密會很易受傷，得不償失，當發現稍有不適記得要停一停、諗一諗，多加休息，保住雙腳健康最為緊要。

相信跑友們都深切希望新型肺炎疫情可以早一點緩和，甚至逐步消失，從而可以報名參加不同本地大小賽事，以至前往海外參加馬拉松，小弟亦希望如此。即使大型活動未有這麼快能夠舉行，虛擬跑步比賽熱潮相信仍然會持續一段時間，大家不妨繼續留意。各位跑友，是時候動起來一起跑了！畢竟保持身體健康，是面對疫境的重要元素之一，不要被夏日熱浪輕易擊倒啊（當然要準備充足水份啦）！

越野界長跑好手黃浩聰（中）在五月中旬連續四天環遊全港跑足36公里，最後順利在36小時內完成，當中更要跑過多座高山，以此成績完成十分厲害！

作者_Clayton Lauw簡介:

跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw、編輯：邊婕

欄名 : 跑呀跑，跑咗去邊？

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