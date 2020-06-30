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【網民熱話】Viu TV 新劇《地產仔》引發共鳴 網民：「現實中沒有家 只有磚頭。」

股樓投資 17:40 2020/06/30

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Viu TV 新劇《地產仔》以地產經紀作主綫題材，道出不少港人買樓l辛酸，也揭露了地產行業不少鮮為人知的事。昨日（29日）劇集首播後網上反應不俗，有不少網民更指劇集很多多金句都能引起香港人共鳴。

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首集最受網民歡迎的一幕要數到廖子妤飾演的魚哥，率「和聯興地產」的手下到新樓盤爭生意，跟業界龍頭「龍星置業」的鄧少對壘。魚哥跟鄧少說：「你哋賣嘅係磚，我哋賣嘅係家！」，更有網民在討論區留言，慨嘆現實中沒有人會賣家，賣的只是磚頭。

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除此之外，吳肇軒飾演的令狐飛因為無能力「上車」而轉行做地產，另一衆上車困難的港人相當有共鳴，而且角色性格鮮明，深受網民歡迎。

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撰文 : 歐高榮

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