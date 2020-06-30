【港股追蹤】咁快回完氣？　今日又係騰訊獨力領升

恒指今日（30日）高開逾160點後，曾經升接近300點，高見24598點水平，但午後獲利盤湧現，大市倒跌約30點，收市前稍為回穩。港股收報24427點，升125點，或0.5%，全日成交金額1,224.9億元。要數最標青的藍籌股，除上升3.1%的港交所（00388）外，騰訊控股（00700）繼續成為焦點。

股份早市高開見488.2元，已經是全日最低位，其實一直在高位徘徊，最高曾再次升至500元水平，不過未能守住，最終收報498.6元，升2.6%。同時為股份收市價之新高。

公司上周舉行遊戲年度發布會，集團集中發布四十多款遊戲產品，包括《和平精英》，《天龍八部手遊》等。

大行高盛最新研究報告，指管理層在遊戲發布會上分享遊戲發展策略。該行預期環球綫上遊戲行業，將成為娛樂領域中增長最快的板塊，2024年收入規模有望增至2,000億美元。又指騰訊可望藉開發遊戲，併購活動等，繼續鞏固領導地位，將股份目標升至542元，以現價計仍有約8%上升空間，評級為「買入」。

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