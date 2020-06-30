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【港區國安法】美禁出口軍用設備到港　外交部：中國不是嚇大的

環球政經 17:49 2020/06/30

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據報全國人大常委會通過港區國安法納入基本法附件三，並將在港實施。此前，美國宣布，將撤銷對香港的特殊待遇地位，包括提供出口許可證豁免等，並禁止出口美國生產國防軍用設備到香港。在北京，外交部發言人趙立堅回應指，中國不是嚇大的，美方阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞。

相關文章：【港區國安法】美商務部撤回香港特殊待遇　禁出口國防設備到港

相關文章：【港區國安法】遭質問角色是甚麼　林鄭回應美國制裁：不會嚇怕我們

趙立堅今日（30日）在例行記者會上表示，關於香港國家安全立法問題，中方已經多次闡明嚴正立場，是中國的內政，任何外國無權干涉。他又表示，中國政府維護國家主權、安全、發展利益、貫徹一國兩制方針和反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

趙立堅更指，中國不是嚇大的，美方通過制裁阻撓中方推進港區國安法的圖謀絕不會得逞，針對美方有關錯誤行徑，中方將採取必要反制措施，堅定維護自身國家利益。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在早前的聲明中稱，美國停止出口國防設備到香港，並實施國防與軍民兩用科技（dual-use technologies）限制，是「被迫採取行動以保護國家安全」。他表示現在已經分不清楚，是向中國大陸還是香港出口受管制物品。

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撰文 : 鄺庭芳

一國兩制 外交 國防 趙立堅 蓬佩奧 基本法 港區國安法 國安法 人大常委 中國

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