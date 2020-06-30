【美國疫情】瑞德西韋療程索價1.8萬 被批太貴

美國的新冠肺炎疫情惡化，最少16個州緊急叫停解封計劃。美國藥廠吉利德（美︰GILD）公佈抗新冠肺炎藥瑞德西韋（remdesivir）的定價，接受5日療程要支付2,340美元（約1.8萬港元）。外界隨即批評吉利德獲美國政府資助研發藥物，卻將瑞德西韋的售價定得太高，或令患者難以負擔。

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美媒《華爾街日報》報道，吉利德周一公布瑞德西韋的定價，每劑的價格定為520美元（約4,056港元），接受為期5日的標準療程則要2,340美元，適用於包括美國的所有發達國家。但如美國患者有購買私人健康保險，療程則索價3,120美元（約2.4萬港元）。

吉利德表示，由於美國患者每天住院的費用為3,000美元（約2.3萬港元），但服用瑞德西韋的患者可較接受標準治療的患者提早出院4天，指出瑞德西韋有助患者減少約1.2萬美元（約9.3萬港元）的住院費用。

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據悉，瑞德西韋一個完整療程的原料成本低於10美元（約78港元）。加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC Capital Markets）分析師亞伯拉罕斯（Brian Abrahams）更估計，瑞德西韋今年的銷售額可能達23億美元（約179億港元），其中約13億美元（約101億港元）為利潤。

吉利德公佈瑞德西韋的定價後，外界批評其定價過高。屬民主黨的美國眾議員多格特（Lloyd Doggett）發聲明批評，指藥廠獲納稅人數十億美元的資金補助，用來研發瑞德西韋，批評藥廠對瑞德西韋的定價過高。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國藥廠吉利德公佈抗新冠肺炎藥瑞德西韋的5日療程定價約1.8萬港元，被批定價過高。