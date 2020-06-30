▲ 【澳洲疫情】墨爾本封10郊區 南澳州煞停開放邊境

澳洲疫情再起，墨爾本所屬的維多利亞州新增64宗新冠肺炎病例。維州宣布，封鎖墨爾本西部和北部的10個高危郊區，並實施居家令，直至7月29日；要求墨爾本在未來兩州停止接收國際航班。相鄰的南澳州則叫停開放州邊境計劃。

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雖然維州周二（30日）確診稍為回落，但連續14日錄得雙位數。維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，州內酒店的隔離管理出現漏洞，導致5月底至6月初確診大增。他指，當局已成立小組跟進，並由前法官領導，將採取司法行動。

安德魯斯稱，由當地周三（7月1日）午夜，限制相關地區的出入人數，民眾只能在4個情況下離家：購買食物及其他必需品、上學或上班、做運動、看醫生或照顧他人；必須到相關地區工作的人，才獲批進入。

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安德魯斯續稱，明白這些措施為民眾帶來極大不便，希望州內的家庭也明白和諒解。他呼籲：

「如果你生病了，又不能出街，唯一可做的是－做檢測。」

維州內除了超市、零售店、理髮店外，其餘商店需暫停營業。安德魯斯已要求聯邦政府批准，維州不再接收回國旅客，將未來14日飛抵墨爾本的國際航班轉到其他地方。

在南澳州，當局不但取消重開州邊境計劃，更加強對維州邊境的管制，部署更多警力巡邏，以追蹤兩地人員流動。而昆士蘭州下周五（7月10日）會對全國重開，但維州居民入境後，需自費到酒店隔離14日。

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記者：鄧燕君