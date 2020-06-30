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【赤字時代】本財年首兩月錄赤字447億元　財政儲備仲有幾多錢？

環球政經 17:33 2020/06/30

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政府今日（30日）公布，本財政年度首兩個月，即截至5月31日的財務狀況。本財政年度首兩個月的整體開支為905億元，收入為458億元，因此錄447億元的赤字。

政府發言人表示，截至5月份的赤字，主要由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年度的後期收取。財政儲備方面，截至5月31日，政府財政儲備為11,156億元

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15年來首錄財政年度赤字

財政司司長陳茂波於今年2月底，公布最新一份《財政預算案》，在外圍因素、本地社會事件及新冠肺炎疫情多重打擊下，政府去年收入減少，去年又推出多輪紓困措施，2019/20年度財政錄得赤字378億元(相等於本地生產總值約1.3%)，是15年來首次。

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撰文 : 黎以芳

經濟 陳茂波 財政司 GDP 紓困措施 香港 薪俸稅

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