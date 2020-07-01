【讀男分享@iM網欄】提升工作效率吧！ Slash大流行的「番茄工作法」

番茄工作法是近年非常流行的工作模式，它能幫助我們更專注以及更有規率地工作。

近年流行Slash（斜槓青年），斜槓青年的工作時間非常有彈性。在這個情況下，自律非常重要，番茄工作法能幫助我們提升自律，在有效的時間內，完成手頭上的任務。

什麼是番茄工作法？

番茄工作法把時間分為：番茄鐘，每一個番茄鐘為由25分鐘工作加5分鐘休息所組成。

如個應用番茄工作法？

準備一個倒數計時器，計時25分鐘；

在25分鐘內，除了手頭上的工作任務外，什麼也不能做；

鬧鐘響起後，休息5分鐘。

為什麼番茄工作法很有用？

它要求我們在限時內完成工作，根據帕金森定律，在有限的時間內，工作效率將會獲得提升。相反，更多的時間也不會完成更多的工作。

另外，人的專注力亦會隨著工作時間而下跌，在25分鐘後進行5分鐘休息能幫助我們重設專注力。

最後，番茄工作法需要我們預先計劃每天行程、設定任務所需時間，幫助我們做好計劃。

誰適合使用番茄工作法？

學生、在職人士以及管理者都可以使用番茄工作法。這個方法在非「創意」類任務特別有效。

何時使用番茄工作法？使用番茄工作法的時間？

在一天的開給，先計劃好自己當天有多少個番茄工作鐘；

然後，把番茄工作鐘放到不同的任務之上（例如我今天把4個番茄鐘放在整理這篇文章）；

每4個番茄鐘休息15分鐘；

每完成一個番茄鐘後，在筆記上記錄。

原文刊自1% BETTER DAILY WITH ISAAC

作者_Isaac Wong簡介： 21歲自學編程，寫出過萬人下載的電子商貿App Sparktake；自學行銷，經營出高達21.8萬粉絲的Instagram帳號Sparksine；自學網站，為客人製作出過百萬美元收的網站。

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