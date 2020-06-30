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【國泰危機】國泰9成員工參與次輪無薪假　比例多於首輪

金融經濟 17:29 2020/06/30

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國泰表示，有9成合資格員工參與第二輪無薪假計劃。

國泰航空 （00293） 早前接受員工表態參與第二輪自願無薪假（SLS），並一度延長申請期限至上周日（28日）。國泰航空最新公布，有9成合資格員工參與第二輪自願無薪假，與集團早前透露，約8成員工參與首輪無薪假，第二輪參與員工比例再增加。

國泰行政總裁鄧健榮稱，參與比例較首輪無薪假計劃更高，反映同事齊心支持公司生存和復興，但坦言行業挑戰巨大，復甦步伐緩慢。鄧健榮始終未承諾不裁員，並稱：

集團未來仍有必要作出更多艱難決定，但會盡力在市場和監管可行的情況下，增加航班地點和頻率。

國泰主席賀以禮（Patrick Healy）6月初表示，新一輪自願無薪假措施，會要求員工在未來6個月申請放取3周無薪假，大約相當於減薪11%。相對首輪自願無薪假，要求員工在4個月內放取3周無薪假，第二輪無薪假實際減薪幅度相對溫和。

國泰航空已向港府申請首輪保就業計劃，意味集團在6月至8月期間不會減少人手。

國泰早前公布390億元資本重組計劃，除了政府出手的273億元優先股認購和過渡貸款方案，也公布117億元「11供7」供股集資，有關股東特別大會將於7月13日舉行。

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記者：麥德銘

香港股票 無薪假 國泰航空（00293） 國泰航空

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