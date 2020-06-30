【美股分析 】高盛：標指年底目標價3000點　薦31隻股票應對波動市（內附名單）

周一（29日）美股再次走高，道指收漲近600點，第二波新冠疫情或有可能爆發，美股升勢意味著投資者對疫情反映已經不大。惟據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計，全球現時新冠累計確診數已經超 1,015 萬例，死亡數突破 50.2 萬例，當中美國累計確診數逾254萬，死亡人數至少12.5萬。

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高盛策略師判斷， 未來數月內，美股或繼續波動，同時經風險調整後的回報走低。高盛預計，標普500指數在今年年底將收於3000點，即較周一收市價3053點跌1.7%。

下半年市場仍不明朗，高盛建議投資者可以利用「夏普比率」（Sharpe Ratio）選擇股票，該指標可以用來衡量股票 經風險調整後的投資回報率 ， 如若將風險考慮在內，夏普比率較高的股票，可為投資者提供更為吸引的回報。

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高盛目前將31隻股票納入旗下高夏普比率籃子（ high Sharpe ratio basket ），當中包括醫療保健、媒體、信息技術服務以及航空航天等多個行業。

以回報來看，年初至今，高盛高夏普比率籃子的表現，較標指差5.9%；惟5月至6月初，由於經濟數據改善和價值型股票反彈， 該組合的表現優於標指。惟 高盛強調，經過再平衡之後，該投資組合將為投資者提供優於標指的回報，該投資組合近期就納入了Western Digital、 Merck & Co 、Concho Resources、 Philip Morris International、以及 Verizon Communications的股票，同時長期持有可口可樂、通用汽車、 Comcast、Mondelez等公司股票（見下表）。

高夏普比率籃子投資組合部分持倉（表）：

公司 年初至今表現（%） 組合最近納入 Western Digital （WDC） -33.84 Merck & Co（MRK） -14.35 Concho Resources（CXO） -33.77 Philip Morris International（PM） -17.13 Verizon Communications（VZ） -10.93 組合長期持有 General Motors（GM） -30.87 Comcast Corp.（CMCSA） -14.23 Mondelez International（MDLZ） -9.08 Coca-Cola（KO） -19.86

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