  • 33°C
香港時間 : 2020630日 (二) 18:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股分析 】高盛：標指年底目標價3000點　薦31隻股票應對波動市（內附名單）

環球政經 18:00 2020/06/30

分享：

周一（29日）美股再次走高，道指收漲近600點，第二波新冠疫情或有可能爆發，美股升勢意味著投資者對疫情反映已經不大。惟據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計，全球現時新冠累計確診數已經超 1,015 萬例，死亡數突破 50.2 萬例，當中美國累計確診數逾254萬，死亡人數至少12.5萬。

相關文章：疫情以外　三大因素左右本周美股走勢

高盛策略師判斷，未來數月內，美股或繼續波動，同時經風險調整後的回報走低。高盛預計，標普500指數在今年年底將收於3000點，即較周一收市價3053點跌1.7%。

下半年市場仍不明朗，高盛建議投資者可以利用「夏普比率」（Sharpe Ratio）選擇股票，該指標可以用來衡量股票經風險調整後的投資回報率如若將風險考慮在內，夏普比率較高的股票，可為投資者提供更為吸引的回報。

相關文章：邊隻基金逆市爆升3成？　華爾街投資機構成績表出爐！

高盛目前將31隻股票納入旗下高夏普比率籃子（ high Sharpe ratio basket），當中包括醫療保健、媒體、信息技術服務以及航空航天等多個行業。

以回報來看，年初至今，高盛高夏普比率籃子的表現，較標指差5.9%；惟5月至6月初，由於經濟數據改善和價值型股票反彈，該組合的表現優於標指。惟高盛強調，經過再平衡之後，該投資組合將為投資者提供優於標指的回報，該投資組合近期就納入了Western Digital、Merck & Co、Concho Resources、Philip Morris International、以及Verizon Communications的股票，同時長期持有可口可樂、通用汽車、Comcast、Mondelez等公司股票（見下表）

高夏普比率籃子投資組合部分持倉（表）：

公司 年初至今表現（%）
組合最近納入
Western Digital （WDC） -33.84
Merck & Co（MRK） -14.35
Concho Resources（CXO） -33.77
Philip Morris International（PM） -17.13
Verizon Communications（VZ） -10.93
組合長期持有
General Motors（GM） -30.87
Comcast Corp.（CMCSA） -14.23
Mondelez International（MDLZ） -9.08
Coca-Cola（KO） -19.86

相關文章：【另類投資】三成美國人因疫情發胖　肥胖指數年內飆升26%　跑贏納指

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 國際組

相關文章

美國科技巨擘集體「嚇」跌　創3月以來最大單周跌幅
2020/06/27
美國科技巨擘集體「嚇」跌　創3月以來最大單周跌幅
【港股開市】美國疫情擴散中國經濟彈　恒指料跌不足1%
2020/06/29
【港股開市】美國疫情擴散中國經濟彈　恒指料跌不足1%
【美股戰報】波音一股救全家　道指急漲逾400點
2020/06/29
【美股戰報】波音一股救全家　道指急漲逾400點
【中概股陷阱】中概股又出事！　金凰珠寶「假金」融資逾百億
今日
【中概股陷阱】中概股又出事！　金凰珠寶「假金」融資逾百億
【港股開市】美股反彈　恒指高開料25000點遇阻
今日
【港股開市】美股反彈　恒指高開料25000點遇阻
疫情 汽車 經濟 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 目標價 美股 股票

上一篇文章

【港股追蹤】股價直上雲端　雲概念股排住隊破頂

下一篇文章

【移民DIY】過來人話你知 澳洲技術移民手續如何搞?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中概股陷阱】中概股又出事！　金凰珠寶「假金」融資逾百億
【中概股陷阱】中概股又出事！　金凰珠寶「假金」融資逾百億
【關愛基金】「N無津貼」7月2日起登記　津貼最多$15,500　5大申請條件一覽
【關愛基金】「N無津貼」7月2日起登記　津貼最多$15,500　5大申請條件一覽
【股樓專欄】樓價不跌反升之謎
【股樓專欄】樓價不跌反升之謎
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【居屋2020】慎防被「DQ」　3大中伏位你要知
【居屋2020】慎防被「DQ」　3大中伏位你要知
【綠置居】投訴屋苑爆糞渠兼有鼠患　麗翠苑業主哽咽：房委會賣豬仔
【綠置居】投訴屋苑爆糞渠兼有鼠患　麗翠苑業主哽咽：房委會賣豬仔