【小老闆生意經@iM網欄】做代購好容易？ 開網店為時下新趨勢

今時今日，個個手機不離手，加上疫情下減少出外，造就到網購的盛行。對顧客而言，網購的好處在於是24小時運作，足不出戶都可以隨時隨地買到自己心頭好。對商家而言，經營網店可以在不用任何舖租人工成本下，靈活地為自己增加被動的收入。

近年全球掀起一股代購熱潮，代購網店愈開愈多，代購產品亦愈來愈廣泛，上至名牌奢侈品，下至生活百貨，甚至零食都可提供代購服務。代購呢個行業，聽落去好似好「爽」，拖住個篋四圍行就有錢收。而且只要有客源，上班時間根本不受限制，即是鐘意幾點開工都得。代購可以一邊幫客人Shopping，一邊自己去埋旅遊，表面上看絕對是一份荀工，但其實箇中辛酸，只有做過代購的人先至會體驗到。

猶記得幾年前，自己第一次做韓國連線代購，成程旅遊就是不斷幫人入貨、搵貨、Quote價，買完又要不段點貨、Check貨、Mark價。大家覺得買貨真的很容易嗎？有時為了賺多一蚊得一蚊，拎住幾公斤重的貨，都要堅持行多幾條街去格價。而搬貨寄貨又很容易嗎？點樣將一件易打爛的貨，完整無缺放入行李箱之餘，還要好好利用成個行李箱內的位置，在不超重的情況下放最多貨。如果真的超重，又要將批貨打包好到郵局寄，自己一個女仔托行李累到半死，大家真的以為好嘆好享受？下次有機會再在本欄同大家分享做代購的辛酸史。

當初筆者因為喜歡去旅行，又喜歡儲公仔，誤打誤撞下加入了代購行業。3年前在無成本下開設代購網店，經過一年多的時間，成功賺了本金開設實體店。雖然開實體店比網店承受的風險較多，但是線上線下結合的銷售模式是零售行業發展的大趨勢。一間零售企業，經營網上平台好重要，但不代表實體店會被網店完全取代。積極經營線上的同時，線下都要配合，才可以給顧客一個好的消費體驗。而這世界好多消費者仍然有「試過、摸過、睇完實物，先肯比錢買」的心態。

不少人會問，網上代購平台眾多，究竟點先可以突圍而出？當然，市場上代購玩具精品又豈只我一個？但是，正正因為自己本身都鐘意儲公仔，會比一般代購更加了解粉絲有咩喜好。所以作為小商家，要賣一些自己本身都鍾意的東西是好重要，只有自己鐘意的東西，才會對其產品市場更熟悉，自己亦可以代入買家的角度，知道咩叫流行，咩係唔流行。下期同大家分享，在小本經營唔落廣告的情況下，Instagram出Post可以吸引更多人Like及Follow的小技巧。

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