【科技抗疫】麻省理工研UVC機械人　自動為食物銀行消毒

▲ 麻省理工學院近日宣布，已研發全新的機械人，透過發出UVC紫外線，為倉庫等環境進行自動消毒，而目前已有食物銀行正式啟用。

新冠肺炎疫情近日在美國重燃，確診人數反彈上升。各大美國科企及研究所均積極研發新技術，為求共同抗疫。麻省理工學院近日宣布，已研發全新的機械人，透過發出UVC紫外線，為倉庫等環境進行自動消毒，而目前已有食物銀行正式啟用。

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據TechCrunch報道指，麻省理工學院電腦科學與人工智能實驗室（CSAIL）和Ava機器人公司共同研發的機械人近日正式啟用，目前已部署在大波士頓食品銀行（The Greater Boston Food Bank）。該機械人可以每小時0.22英里的速度進行清潔，即約能在30分鐘內消毒4000平方英尺的面積。機械人頂部有四根豎條的紫外線燈柱，能夠中和表面90%的新冠病毒細菌。

CSAIL研究人員Alyssa Pierson表示，機械人最初會由用戶遠程控制，用家可教導它倉庫周圍的路徑，然後他就會自主控制，並在用戶挑選的航點之間自動移動。項目負責人Daniela Rus又提到，未來機械人將會擴大服務範圍，將助宿舍、學校、飛機和超市等地進行消毒。

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責任編輯：曾曉汶