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【假日好去處】想止旅行癮？　雙人千元以下Staycation酒店之選

理財智慧 16:46 2020/06/30

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疫情放緩，但仍未通關，香港人想止旅行癮的話，各大酒店均推出的「Staycation」優惠，或許是不錯的選擇。

若然預算有限，1000元樓下的酒店是你的選擇，以優惠價盡享酒店住宿及設施之餘，還有多餘的錢在本地吃喝玩樂！

其他文章：【消費優惠】SOGO推夏日優惠　購物滿1000元送100元現金券

其他文章：【優惠著數】食店「買一送一」大集合 午餐都有買一送一？

1. 九龍維景酒店

九龍維景酒店推出「尊貴體驗之旅」，每晚只需$888，套餐包括：

  • 雙人歐陸式/港式早餐
  • 歡樂時光（5:30p.m.至7:30p.m.無限量小食及飲品）
  • 下午茶套餐（可於棕櫚閣用餐或客房送餐服務）
  • 以250元享用原價478元的自助晚餐

推廣期：2020年6月18日至12月31日

如身份證號碼最後1或2位數字與當月月份相同，可免費升級至總統套房級別的維景套房。

詳情

2. 如心銅鑼灣海景酒店

如心銅鑼灣海景酒店的「嚐味經典住宿套餐」只需$900一晚，更可免費升級至豪華套房，套餐包括：

  • 於Corner 18享用「意式招牌雙人四道菜晚餐」（原價$598/位）
  • 免費使用健身中心、桑拿及室外泳池 (視乎供應情況而定)

推廣期：即日起至2020年8月31日

此優惠只適用直接於酒店官網預訂，並視乎酒店供應情況而定。

詳情

3. 香港金域假日酒店

香港金域假日酒店的【完美假期】價錢只是$988起，便能體驗週末悠閒之旅，套餐包括：

  • 港幣1,000元餐飲優惠
  • 保証免費升級至優尚豪華客房
  • 提早入住時間至中午12時
  • 延遲退房至下午6點

推廣期：即日起至2020年9月30日

客房供應因情況而定，房間必須提前48小時預訂。

詳情

 

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撰文 : 梁翠麗

疫情 酒店 住宿 玩樂 港元 餐飲 香港 好去處 下午茶 晚餐

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