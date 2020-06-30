吉利傳有意入股電動車公司拜騰 後者陷財困擬暫停中國業務

▲ 傳吉利有意入股陷入財困的拜騰汽車。

內地媒體引述消息指，吉利 （00175） 有意入股屢傳財困的內地電動車公司 拜騰，並進行過實地考察，惟尚未作出最終決定。據報拜騰 決定自7月1日起暫停中國業務，在停工停產期間，只有小部分員工留崗值守，維持公司最基本運轉。

值得注意的是，今年2月，內地電動車公司蔚來（美︰NIO）陷入財困之際，亦有傳聞指吉利有意斥3億美元（約23.4億港元）入股，但最終未有成事。其後，蔚來獲得來自合肥市政府的70億元人民幣的投資，並宣布將其中國總部落戶合肥。

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在「錯失」投資蔚來的機會後，吉利於近期頻頻集資，包括於5月底配股 集資67億元，並計劃在A股科創板上市，似是為新的併購作準備。惟亦有市場分析指，吉利正打算與其姊妹公司Volvo合併重組。

拜騰屢傳財困

作為電動車初創企業，拜騰今年以來屢傳財困，有消息指其於北美和德國辦公室已根據當地法律，啟動破產申請程序。 截至目前，拜騰汽車累計完成4輪融資，累計融資額共計約8億美元。

官網資料顯示，拜騰旗下共有兩款電動車，分別是 BYTON K-Byte及BYTON M-Byte，惟未兩款汽車均未開始量產。

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