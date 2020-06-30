  • 33°C
香港時間 : 2020630日 (二) 17:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

吉利傳有意入股電動車公司拜騰 後者陷財困擬暫停中國業務

金融經濟 16:15 2020/06/30

分享：

傳吉利有意入股陷入財困的拜騰汽車。

內地媒體引述消息指，吉利 （00175） 有意入股屢傳財困的內地電動車公司拜騰，並進行過實地考察，惟尚未作出最終決定。據報拜騰決定自7月1日起暫停中國業務，在停工停產期間，只有小部分員工留崗值守，維持公司最基本運轉。

值得注意的是，今年2月，內地電動車公司蔚來（美︰NIO）陷入財困之際，亦有傳聞指吉利有意斥3億美元（約23.4億港元）入股，但最終未有成事。其後，蔚來獲得來自合肥市政府的70億元人民幣的投資，並宣布將其中國總部落戶合肥。

相關文章︰吉利傳斥3億美元入股蔚來汽車 雙方不予置評

在「錯失」投資蔚來的機會後，吉利於近期頻頻集資，包括於5月底配股集資67億元，並計劃在A股科創板上市，似是為新的併購作準備。惟亦有市場分析指，吉利正打算與其姊妹公司Volvo合併重組。

拜騰屢傳財困

作為電動車初創企業，拜騰今年以來屢傳財困，有消息指其於北美和德國辦公室已根據當地法律，啟動破產申請程序。截至目前，拜騰汽車累計完成4輪融資，累計融資額共計約8億美元。

官網資料顯示，拜騰旗下共有兩款電動車，分別是BYTON K-Byte及BYTON M-Byte，惟未兩款汽車均未開始量產。

相關文章︰【騰訊投資】騰訊斥逾7000萬增持蔚來　騰訊全方位汽車產業大布局

【中概股】蔚來汽車李斌︰電動車行業競爭是好事 Tesla也是盟友

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

 

 

香港股票 吉利汽車（00175） 汽車 電動車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【恒指夜期】道指升580點　恒指夜期收市升149點（不斷更新）
【恒指夜期】道指升580點　恒指夜期收市升149點（不斷更新）
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄604億元孖展
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄604億元孖展
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元