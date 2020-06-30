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【香港零售】港5月零售跌32.8%　遜於市場預期

商業 16:31 2020/06/30

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政府今日公布5月份零售業總銷貨價值的臨時估計。（資料圖片）

本港今年5月份零售業總銷貨價值的臨時估計為268億元，較去年同月下跌32.8%，遜於市場預期5月份跌31.8%。

主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，二零二零年五月與二零一九年五月比較，百貨公司貨品的銷貨價值下跌37.8%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌17.0%）；其他未分類消費品（下跌22.5%）；服裝（下跌35.6%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌5.1%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌69.7%）；藥物及化妝品（下跌62.0%）；汽車及汽車零件（下跌17.1%）；燃料（下跌5.0%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌39.7%）；書報、文具及禮品（下跌39.3%）；中藥（下跌35.4%）；以及眼鏡店（下跌36.3%）。

另一方面，二零二零年五月與二零一九年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升7.3%。其次為傢具及固定裝置（銷貨價值上升6.5%）。

政府發言人表示，由於訪港旅遊業依然停頓，以及就業和收入狀況欠佳，五月份零售銷售按年繼續大幅下跌。然而，本地疫情趨穩，政府放寬社交距離措施，五月份零售銷售的跌幅較四月份進一步收窄。他進一步指出，在勞工市場情況嚴峻及旅遊限制持續下，零售業的經營環境依然困難，政府會密切留意相關發展。

【零售寒冬】5月份零售跌幅有望再收窄？　市場預估跌近32%

【香港經濟】服務業雪上加霜　食肆收益跌逾17%

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責任編輯：馬意文

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