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【疫市營商】實惠推新活動促銷　消費1萬送1萬

商業 16:10 2020/06/30

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Pricerite實惠亦推出「哄動全城派萬元」活動，派發高達1億港元電子消費券。（實惠提供）

港府將派發1萬元予市民，刺激本港經濟。Pricerite實惠亦推出「哄動全城派萬元」活動，派發高達1億港元電子消費券。由6月30日至7月31日期間，消費者凡於門市購買傢俬滿10,000元，即可獲贈指定10,000元電子消費券（詳見下表）。

門市消費優惠詳情：

消費金額 送贈電子消費券
購買家品折實後滿300元 可獲總值300元電子消費券
購買家品折實後滿600元 可獲總值600元電子消費券
購買傢俬折實後滿5,000元 可獲總值5,000元電子消費券
購買傢俬折實後滿10,000元 可獲總值10，00元電子消費券

【疫市營商】瑰麗酒店推本地活動　夏季設多項課程體驗

倘若消費者經網店消費，任何購物折實後滿5,000元，可獲贈5,000元的電子消費券；購物折實後滿10,000元，則可獲贈10,000元的電子消費券。惟消費者需憑發票上的登記號碼，獲得電子消費券，登記日期則由6月30日至8月1 日。

【芒果迷注意】麥當勞再推呂宋芒系列　芒果新地現售5元

每個消費者登記次數不限，但獲得的每個登記號碼，只可登記一次，有效期至8月31日為止。該券可於門市和網店消費，產品除各項抗疫消毒及家居用品外，適用於多用途收納地台Space Cube、變形傢Transformer等各種傢俬。

【日本疫情】環球影城任天堂園區料延後開幕　憂難兼顧防疫

責任編輯：馬意文

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