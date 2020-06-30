【樓市前景】「港區國安法」塵埃落定 點解樓價將長升長有?

「港區國安法」今日（30日）早上在全國人大常委會會議以162票全票通過，將會列入《基本法》附件三並即時實施。事件對港股影響不大，恒生指數半日上升215點，下午交易時段仍保持升勢，收報24,418.49點，升117.21點。

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國安法正式通過，對樓市來說影響大嗎？可先看看過去一個月的情況，全國人大會議5月28日通過制訂「港區國安法」《決定》撰文，樓市於5月底至6月初時，部份業主的確出現恐慌，市場屢現劈價逾百萬元的成交，但值得留意的，大幅劈價，甚至蝕讓離場的成交多出現在叫價較高的大額物業，或由外籍業主持有，中小型住宅較少出現大幅劈價的成交。

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及至6月中旬，市場已開始消化國安法的消息，加上疫情進一步緩和，發展商開始出撃推新盤，其中長實（01113）及港鐵（00066）旗下日出康城SEA TO SKY極速開價及收票，該盤成為今年新票王之餘，上周六（27日）開售更即日沽出456伙，接近沽清，也成《港區國安法》公佈後首個開出的紅盤。SEA TO SKY撐起整個樓市氣氛，也帶動其餘新盤餘貨的銷情。另一個大型新盤、會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS也接力登場，該盤也獲大量查詢，足見市場對一手住宅需求仍十分強勁。

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美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，疫情日見緩和，經濟活動陸續恢復，發展商推盤步伐加快，刺激購買力持續釋放，一手成交表現活躍，惟由於新盤搶佔客源及不少二手筍盤被消化，二手屋苑交投亦見回落。按該行前線分行資料統計，6月份10大屋苑合共錄得約256宗成交，較5月份逾320宗高位回落約20.7%，但仍連續5個月錄得逾200宗水平。他指出，隨著國安法立法塵埃落定，只要社會及經濟環境更趨穩定，樓市將明朗化，有利後市發展，加上低息環境持續、資金充裕、長遠私樓供應有限及剛需強勁，下半年市民入市意欲可望進一步上升，樓市走勢看俏，預期全年樓價有約5%的升幅。

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利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，在「港區國安法」通過實施後，期望社會狀況可進一步轉趨穩定，配合疫情倘能持續受控，下半年樓價保守估計可再升5%，即全年樓價料合共錄得9%的升幅，官方樓價指數將歷史性升穿400點，繼2019年5月後再刷新紀錄高位。

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