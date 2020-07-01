【地產人地產事@iM網欄】外國回流正值金融海嘯　入行做地產代理的初衷

地產代理，一個神憎鬼厭的行業，作為一份子的我，有信心改變他給人的刻板印象嗎？

大家好，我是地產百曉生。自從外國畢業回流香港後，決心入行的地產80後。

當年時值金融海嘯，經濟低迷，大學畢業生都只是幾千元起跳，而樓市更加一潭死水，多年沒有大升幅，200萬元內就買得到一些熱門屋苑。我考慮過本來的性格特質，決定入行一試。

在我眼中，我相信地產代理是一份神聖的職業，你可能會説：「車，咪又係地產佬一個！」我並不同意，如果你肯花一點時間看完我的文章，希望你會對我們有點改觀。

修身齊家治國平天下，中國人自古以來都很著重家的概念。大多數時間泛指組織家庭和有容身之所。大部份人一生可能只會買一次樓，而地產代理正正在這重大決定中，佔有一個很重要的位置。情形就如婚禮的公正人或神父一樣，在你人生中佔一個很重要的位置。我會覺得，我的工作可以為市民帶來幸福，而這想法至今不變。

為何地產行業很難得到大家的敬重，因為存在太多偏見。普遍覺得，地產仔女都是讀書不成，只會抽煙的街童。我可以告訴你，絕不是！我認識很多同行都是大學畢業，甚至海歸，我更認識有碩士學位甚至博士學位的地產代理。而我們為了達成交易，事前做的功夫絕不少。樓宇資料，成交記錄，座向，交通，環球經濟，政府決策，銀行按揭，甚至連裝修維修都無一不曉。怎麼樣，有一點點改觀了吧？

而我亦有一個遠大理想，希望外間對我們多點尊重，多點包容。在香港這彈丸之地，要生活甚至生存一點都不容易，我們只是一群為生活為家庭拼命打拼的小人物。

下一期，我將會把話題轉一轉，揭示更多我所知道的地產趣聞趣事，多謝你們支持。記住我，地產百曉生。

作者_百曉生簡介： 外國回流的地產仔，如何在風雲四起，爾虞我詐的地產行業中闖出一片天，百曉生將帶領你們，窺看此行業的種種故事和趣聞，讓我們一起揭開她的神秘面紗！

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