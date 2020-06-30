辣椒醬品牌「老乾媽」疑拖欠廣告費 遭騰訊追討1624萬人幣（第三版）

▲ 內地知名辣椒醬品牌「老乾媽」疑拖欠廣告費，騰訊請求查封凍結1624萬元。

內地媒體引述深圳市南山區人民法院一則民事裁定書，騰訊 （00700） 請求查封凍結辣椒調味品品牌「老乾媽」1624萬元人民幣財產，法院裁定同意請求。

騰訊回應表示，「老乾媽」在騰訊投放了千萬元廣告，但無視合同長期拖欠未支付，騰訊被迫依法起訴，申請凍結對方應支付的欠款金額。

2019年3月，騰訊與「老乾媽」簽訂聯合市場推廣合作協議，騰訊投放資源用於「老乾媽」油辣椒系列推廣，騰訊依約履行相關義務，但「老乾媽」未按照合同約定付款，騰訊多次催辦但分文未獲，因此進行起訴。

老乾媽︰沒有與騰訊有任何的合作

內地傳媒引述老乾媽公司相關負責人表示，並沒有與騰訊有任何的合作。報道指，老乾媽公司認為，騰訊公司是「被騙了」，已經向警方報案。

老乾媽在微信公眾號回應稱，經核實，公司從未與騰訊或授權他人與騰訊就「老乾媽」品牌簽署《聯合市場推廣合作協議》，且公司從未與騰訊公司進行過任何商業合作。

騰訊今日高見500元，最新升2.6%，報498.6元。

（第二版新增老乾媽回應，第三版新增老乾媽微信回應）

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