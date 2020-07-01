【職場孖媽@iM網欄】初次懷孕如坐過山車　早產BB遇上好的安排

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身邊不少30多歲的朋友，婚後不論上車與否，雖不至為口奔馳，但總是披星戴月才下班回家，生育大計一拖再拖。於是，越近「四十不惑」之年，越是擔心。

筆者也是過來人，一向喜歡小朋友的我，於三年前毅然辭職，專心調理身體，並為著自己的「多囊卵巢症」求醫。過了11個月仍未成功懷孕，已打算放棄並找來新工作上班，怎料踏入第12個月就成功懷了雙胞胎。這個過山車之旅亦正式開始。

這應該是令人興奮愉快的事。不過懷了雙胞胎之後，不知道是荷爾蒙改變使然，還是自己太愛胡思亂想，開始擔心往後的路。原來，雙胞胎大部份是早產嬰，醫生也叮囑不要過份補身，否則胎兒會因為過重令母體難以負荷而更早產。不能補身的話，我如何確保胎兒能吸收足夠營養？我不想放棄工作，但身體能支持下去嗎？另外，孖B出世之後，我有能力同時間照顧他倆嗎？十萬個問題，每天在腦海不停湧現。

對於初次懷孕的我，時間亦過得特別漫長。有一段日子，我曾懷疑自己的生育決定，更會怪責自己太自私，因希望有小朋友而決定懷孕，完全沒有想清楚自己是否有精神丶時間丶耐性去栽培下一代，亦沒預計過「多囊卵巢症」治療後會出現多胎的機會。更加沒有想過，懷孕之後有太多禁忌，不但不能吃冷、吃辣，更加不能熬夜。我媽當時曾對我說：「不要亂發脾氣、不要夜睡，否則BB 會學習你的一套，出世之後整晚不睡易哭。」結果，這句話近兩年來，天天成真。

沒有想過的事情，又豈止這些？當時，我因子宮頸閉鎖不全，要入院臥床接近兩個月，幸好，在東區醫院遇上很好的醫生 Dr. Wendy Shu，她不斷鼓勵我，亦設法幫我減慢子宮頸縮短的時間。於是由25周入院開始，好不容易才捱到32周。記得前年7月1日凌晨，終於出現陣痛，亦有穿羊胎水跡象，那晚剛好是Dr. Wendy Shu 當值，最後決定由她開刀接生，大概是一種緣份，也是最好的安排。

要感謝的人很多，還有東區醫院婦產科的醫護，因為當時的我相當偏執，曾堅持出院上班、亦試過在病床上偷偷地用手提電腦做公事，不肯臥床，都是多得各醫護好言相勸，最終才專心休養；也要多謝東區醫院NICU 及ICU 的醫護，沒有他們的照顧，難以想像孖B能以一個多月的時間， 成功由3磅養重至接近6磅出院。

更要感激的，當然就是每天也為我擔心和奔波勞碌的媽媽，以及孖B爸，他們每天中午及晚上總不厭其煩地探望，一星期七天，天天如是。

其實，心態決定一切，而一切已是最好的安排。與其擔心焦慮，不如隨遇而安，早產BB的起步，已經較其他小朋友難，媽媽更加需要自強，才能替他們遮風擋雨。我不敢期望自己是個稱職媽媽，但願能成為他們的好友，陪伴他們一起學習與成長。

（本欄隔周出版）

作者＿林玉兒 作者簡介：從事文字苦力十多年，由記者到企業公關，職場上的轉變，不及家庭中新增兩要員來得震撼，新一場博弈由此起。

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