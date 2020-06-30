【餐飲寒冬】大家樂大快活翠華富臨4大餐飲股業績　誰特別標青？

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多間本地餐飲股公布2020財年（截至今年3月底止）全年業績，自去年中社會運動以來，市民消費意欲轉趨疲弱，今年初新冠肺炎疫情爆發，政府採取多項限制措施，對餐飲業造成沉重打擊。由於經營環境惡劣，多隻餐飲股大削股息，甚至全年不派息。當中大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 、翠華 （01314） 以及富臨 （01443） 均指，該財年最後一季，生意受重創，拖累全年業績大跌或轉為虧損。
|截至今年3月底止全年
|富臨 （01443）
|翠華 （01314）
|大家樂 （00341）
|大快活 （00052）
|收入
|18.5億元
（－29.4%）
|13.8億元
（－22.7%）
|79.63億元
（－6.2%）
|30.3億元
（＋2%）
|盈利
|蝕6.4億元
|蝕3.2億元
|7360萬元
（－87.1%）
|6090萬元
（－66.2%）
|末股息
|／
|／
|／
|50仙
（－38%）
|餐廳數目（香港）
|71間
（－2）
|42間
（－2）
|356間
（－2）
|160間
（＋12）
|＊括號內為按年比較
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