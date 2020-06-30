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【餐飲寒冬】大家樂大快活翠華富臨4大餐飲股業績　誰特別標青？

金融經濟 16:56 2020/06/30

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在疫情打擊下，多隻餐飲股於今年首季生意受重創。

多間本地餐飲股公布2020財年（截至今年3月底止）全年業績，自去年中社會運動以來，市民消費意欲轉趨疲弱，今年初新冠肺炎疫情爆發，政府採取多項限制措施，對餐飲業造成沉重打擊。由於經營環境惡劣，多隻餐飲股大削股息，甚至全年不派息。當中大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 、翠華 （01314） 以及富臨 （01443） 均指，該財年最後一季，生意受重創，拖累全年業績大跌或轉為虧損。

截至今年3月底止全年 富臨 （01443） 翠華 （01314） 大家樂 （00341） 大快活 （00052）
收入 18.5億元
（－29.4%）		 13.8億元
（－22.7%）		 79.63億元
（－6.2%）		 30.3億元
（＋2%）
盈利 蝕6.4億元 蝕3.2億元 7360萬元
（－87.1%）		 6090萬元
（－66.2%）
末股息 50仙
（－38%）
餐廳數目（香港） 71間
（－2）		 42間
（－2）		 356間
（－2）		 160間
（＋12）
＊括號內為按年比較

相關文章：【餐飲業績】大快活倒升半成　去年度少賺66%末期息削38%至50仙

翠華全年轉虧蝕3.2億元不派息　股價跌逾1%

【餐飲業績】富臨全年虧損6.4億　不派息

大家樂：全體員工基本凍薪　個別職級減薪難免

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