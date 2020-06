【新冠疫情】譚德塞：新冠疫情仍在加速　最壞時刻尚未到來

自中國武漢報告第一宗病例以來,截至本周二(30日),全球已有220多個國家和地區累計報告逾1000萬名確診個案,逾50萬名患者死亡。就在各國逐漸放鬆社交隔離措施、重啟經濟之際,世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)又警告,疫情的最壞時刻仍未到來(The worst is yet to come)。

譚德塞於簡報會上警告稱,儘管世界各國在對抗新冠疫情上已經有一定的進展,但以全球範圍來說,現在疫情的傳播仍在加速,離疫情結束還非常遠。他呼籲世界各國人民,即使沒有感染症狀 ,也需要繼續保持社交舉例,注意適當洗手並戴口罩。

同時 譚德塞也宣布,世衛下周將會派出一組專家前往中國,調查新冠病毒的源頭。譚德塞表示,了解病毒的起源非常、非常重要,「如果能徹底了解病毒,我們便能更有效地對抗病毒。」



