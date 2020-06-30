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【新冠疫情】譚德塞：新冠疫情仍在加速　最壞時刻尚未到來

環球政經 16:33 2020/06/30

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自中國武漢報告第一宗病例以來，截至本周二（30日），全球已有220多個國家和地區累計報告逾1000萬名確診個案，逾50萬名患者死亡。就在各國逐漸放鬆社交隔離措施、重啟經濟之際，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）又警告，疫情的最壞時刻仍未到來（The worst is yet to come）。

相關文章：【新冠疫情】泰國討論放寬出入境限制　首階段開放商務客

譚德塞於簡報會上警告稱，儘管世界各國在對抗新冠疫情上已經有一定的進展，但以全球範圍來說，現在疫情的傳播仍在加速，離疫情結束還非常遠。他呼籲世界各國人民，即使沒有感染症狀，也需要繼續保持社交舉例，注意適當洗手並戴口罩。

同時譚德塞也宣布，世衛下周將會派出一組專家前往中國，調查新冠病毒的源頭。譚德塞表示，了解病毒的起源非常、非常重要，「如果能徹底了解病毒，我們便能更有效地對抗病毒。」

相關文章：新冠肺炎疫情未完　中國疑有新型流感將興起

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撰文 : 國際組

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