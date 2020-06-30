【港股追蹤】愈升愈有　上市第二日已成倍升股

昨日（29日）上市的康基醫療（09997），首日掛牌已經高開86.6%，投資者熱情其後未見減少，最終收報27.6元，較上市價13.88元，高出99%。股份今早（30日）再高開逾2%後節節上升，最多曾升至30元的上市新高，以最高價計，上市前已持貨的投資者，每手帳面賺超過8,000元，非常和味！

康基屬內地最大微創外科手術器械及配件（MISIA）平台，上周截止的公開發售錄得逾988倍超額認購，就算啟動回撥機制，一手中籤率也只得9%。

與康基同日上市的海吉亞醫療（06078），首日雖然被康基比下去，但比上市價仍升逾40%，今日繼續造好，高見28.4元，較上市價18.5元高出超過50%。

市場近期欠缺新炒作主題，加上環球疫情仍然反覆，資金仍然偏好有概念炒作及受惠的醫療板塊，就算兩隻股份已經連升兩日，相信在大市牛皮下，仍有機會繼續破頂，但炒作則只宜超短綫，善價而沽。

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