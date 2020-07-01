【品水師教飲水@iM網欄】小朋友不喝水? 你給他喝的是甚麼水?

小朋友不喝水 ? 你給他喝的是甚麼水 ?

小朋友不喝水是很多家長會遇到的棘手問題。當你感到氣餒時，不妨反思一下，你給小朋友喝的是什麼水? 而市面上各式各樣的水, 什麼水才適合他們?

自來水/水喉水

主要是來自中國的東江水，經多重加工將其凈化後供日常飲用，過程會添加氯，亦因此影響水的味道。就算水經過加熱煲滾氯仍然會殘留，小朋友的味覺十分靈敏，不喜歡喝是很正常的。

蒸餾水

也是加工水，經多重工序將水中有益及有害的物質去除，包括礦物質、微量元素都被去除。什麼也沒有的水，味道自然欠奉，而且多重工序會令的水的質感變得粗糙。

過濾水

依靠濾水器中濾芯的功能將自來水的雜質隔離，很多的濾水器都可以去除氯。濾水器不能改變水的本質。

天然礦泉水

在出產地水源直接取水入樽。不同品牌的礦泉水，由於礦物質含量不同，味道也會有差異。水沒經過加工處理，能品嚐天然原始的味道和質感。有氣礦泉水會帶來多一份口感。

筆者常為家長解決小朋友不喝水這棘手問題。總結了三個讓小朋友自動喝水的方法:

利用包裝

小朋友都喜歡漂亮的東西，家長可以用特別的包裝吸引小朋友喝水。例如某品牌的標誌是一個太陽的圖案，我們便稱之為「太陽伯伯水」，「太陽伯伯」很有童話味道，小朋友聽見開心，便願意去試去喝。

看準時機

假設你決定讓小朋友轉飲另一款水，給他喝的第一口要看準時機。例如避免在他吃飽喝飽或發脾氣時給他喝，等他口渴或心情輕鬆時才出招，給他的第一口要是愉快的經驗，當他覺得飲水愉快，往後就好辦得多了。

真材實料

說到底，真材實料最重要! 我再次强調，小朋友的味蕾是很靈敏的，要他愛上喝水，水一定要有質素、好味道。無錯，水絕對是有味道的，小朋友的味蕾可以感受得到。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介： 香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。 Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

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