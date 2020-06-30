【財務自由】28歲宣佈退休 抖音工程師郭宇是怎創造被動收入？

早早退休是不少人的夢想，但能夠在30歲左右達到這個目標的人實在為數不多，更別說在30歲前就能達到此目標。28歲的郭宇，曾為字節跳動（抖音母公司）工程師，現時已經進入退休狀態，實在令不少羡慕。郭宇喜歡旅游，尤其鍾情日本，據聞他已經到過日本不下100次，而除了旅行之外，他也會投資地產、經營旅行社，投資股票等，繼續創造被動收入。

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有網民指，郭宇加入字節跳動時獲贈公司0.5至4億人民幣的期權價值，根據字節跳動現時估值為950億至1400億美元，相信為郭宇的退休計劃幫助不少，不過他則沒有評論事件。有關郭宇辭職的原因，他在社交平台也跟大家説明了，他指：「在日本的房租收入、其他被動收入已經跟工資持平了，所以我選擇了辭職」。

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郭宇現時在日本有不少物業，也是他被動收入的重要來源之一，加上股票市場獲利不少，是達到財務自由的重要因素。郭宇成為程式員的過程也相當有趣，不是從小立志要成為程式員，而是在高中的一個無聊暑假，開始自學，結果加入了支付寶當實習，後來加入了字節跳動，踏上青雲路。在郭宇的故事當中我們可看到，專業技能與被動收入似乎缺一不可，當然要那麽早達到財務自由還需要一點運氣。

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