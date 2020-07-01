【櫻淘魔法棒@iM網欄】疫情必備小家電？尋全面實惠豆漿機！

最近有一位女性朋友突然問起關於自家製豆漿，於是我們就在淘寶上搜羅不同型號的豆漿機。原來豆漿機的品牌不少，功能亦好多，價錢亦大眾化(約200元人民幣)。

豆漿的營養價值非常高，有機黃豆的價錢不貴，磨出來的豆漿味道香濃。在疫情期間，更成為厨房必備的小家電。

我們淘寶群中，大家都在研究那款豆漿機比較全面，而且要符合經濟實惠的條件。最後我們選擇了九陽這個品牌，它是一個老品牌，穩定性比較高，外觀美顏值也很高，既防燙又保溫，而且加熱速度特別快，開動的噪音比較低。

我們首先把黃豆用隨機附送的量杯裝滿，然後清洗後浸過夜，放入雪櫃。第二天，把黃豆倒入豆漿機內，加水至水位綫標誌，開機30分鐘左右，經過濾網倒出，就可以飲到一杯口感順滑的豆槳。

記得以前清洗豆漿機並不容易，這部機改良了很多，用全鋼三葉鋸齒刀頭一沖就乾淨了。機身是雙層杯體，外層是PP塑料，防燙覆膜層，內層是食品級不銹鋼。這部機容易1200毫升，可以做到2-4人的豆漿份量。

至於，隔出來的豆渣，可以有幾個用途，包括: 豆渣敷臉有美白的效果；拿來做薄餅；我個人最鍾意將豆渣雪凍至結冰，配上紅豆雪糕，真係非常好味。

飲豆漿的好處

豆漿含植物蛋白，有很好的保健作用，長期飲用豆漿的女性，身體機能得到改善，有預防糖尿病、高血壓、冠心病、腦中風等作用。同時，可以防治支氣管炎。

女士飲豆漿的好處有很多，年青的女性飲用，能令皮膚白皙潤澤，容光煥發；而對中老年女性，就能調節內分泌，改善更年期綜合症。

綜合來講，豆漿好處:

1. 美白皮膚

2. 減少皺紋

3. 保濕潤膚

4. 抗老防衰

如果腸胃不好和有痛風的朋友，就不適合飲豆漿了。

作者＿淘寶小天后簡介： 擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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