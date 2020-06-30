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【新股IPO】思摩爾市盈率19.7倍全行偏高　去年純利升近兩倍

金融經濟 16:39 2020/06/30

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思摩爾一手入場費12525元。

多隻新股同期招股，其中電子煙巨頭思摩爾 （新上市編號：06969） 亦備受關注，次日招股思摩爾已錄得超過200億元孖展認購，超購錄24倍。繼中煙香港 （06055） 後，新股市場再迎來煙草業公司上市，雖然公司的市盈率高於行業平均，但盈利能力則勝於中煙。

香港同類行業共有4間，分別為中煙香港、中國波頓 （03318） 、天長集團 （02182） 及麗年國際 （09918） ，惟中煙的市盈率最高，錄29.7倍；其餘分別錄7.9倍、2.48倍、5.9倍，而行業平均市盈率為11.4倍。雖然思摩爾的市盈率高於行業平均，若按招股價中間價計算，公司市盈率為19.7倍。不過，

業務表現方面，思摩爾不論收入及純利增長幅度均較中煙為高。思摩爾去年收入按年增長122%至76.1億元（人民幣，下同）；而中煙香港去年收入表年增長27.6%至89.8億元。純利方面，思摩爾去年純利按年增1.96倍至21.73億元；中煙香港純利按年增22.9%至3.19億元。

值得留意的是，美國食品藥品監督管理局要求任何新電子尼古丁傳送系統產品上市前必須提交煙草上市前申請，而公司尚未提交任何煙草上市前申請。公司表示，正根據煙草上市前申請規定評估及先前銷售業績就兩類自有品牌APV籌備煙草上市前申請。

另一方面，香港政府曾建議禁售電子煙、加熱煙及草本煙等另類煙草產品。不過，法案委員會於今個月初表示中止審議。

目前，思摩爾主要的收入來源源自美國、中國、香港分別佔21.8%、20.9%及26.4%。

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