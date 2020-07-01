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【氣炸Party@iM網欄】「目測」功力掌烹調時間　做出完美韓式烤豬肉！（內附食譜）

名人薈萃 07:01 2020/07/01

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目測（eyeballing），意思是不用儀器，僅用肉眼估測，就是看一眼大概估計的結果。也就是，考驗你的眼力！一般來說，視力能達到1.0以上就算是正常了。
當然也有人說，目測是吹牛的一種，不精通的也不必特別用心訓練。但這技巧在氣炸鍋烹飪中尤其重要，這也是我們在經常舉行的氣炸趴裡聽到最多的有關話題。

大概是前陣子長時間在家工作的關係，朋友與一位韓國太太鄰居熟稔起來，也分享了一些韓式料理心得。其中SamGyeopSal 韓式烤肉最令兩位口沫橫飛。（還好戴住口罩！）

朋友當然在我們氣炸趴裡展示她測試後成功的成果： 新鮮的五花肉，抹上調好的烤肉汁，包括韓國豉油，辣椒粉，辣椒醬，味醂，糖，水梨泥。朋友做出完美的烤肉，除了掌握氣炸鍋烹調的時間，還靠她對烤著的五花肉的目測功力。

燙呼呼的烤肉，和着泡菜，包裹在脆口的生菜裡。當然少不了冰涼的啤酒，大家吃得不亦樂乎，連我的老奶奶也讚不絕口。

老奶奶感染我們氣炸party 歡樂的氣氛，也忍不住動手調出仿韓式的烤肉醬料。但她「目測」的功力又令大家嘖嘖稱羨，因她邊調邊道出大家的心聲：你們愛吃辣，但又吃不得辣，乾脆給你們調個甘味的醬汁好了。

韓式烤豬肉食譜：

  • 豬腩肉/五花肉1條，去皮及皮下肥肉 （帶皮的話皮會硬，影響口感）
  • 切半時厚一件 （1條500g五花肉，可切約16-18件）
  • 醃料:
  • 海鮮醬1湯匙
  • 酒1湯匙
  • 蠔油2湯匙
  • 五香粉1湯匙
  • 生粉半湯匙
  • 生抽1湯匙
  • 糖半茶匙
  • 豆板醬少許
  • 白醋半湯匙

我用這醬料醃了半小時豬腩肉，免得“醃高度”完全蓋過肉味， AF 180度7分鐘，反轉再AF 7分鐘，馬上可以上碟。

（本欄隔周見網）

作者_樂山樂水簡介：

一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

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撰文 : 樂山樂水、編輯：邊婕

欄名 : 氣炸Party

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