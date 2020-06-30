【宏觀中國】報告：經濟呈全面恢復　下半年或閂細水喉

中國剛公布官方製造業PMI，勝市場預期，顯示中國經濟仍處於擴張期，逐步走出疫情的陰霾。中國銀行研究院發表報告指，國內經濟呈全面恢復的態勢，料全年經濟增長2.5%，下半年貨幣政策難以大幅寬鬆。

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根據該研究院的《2020年三季度中國銀行經濟金融展望報告》，中國第二季疫情防控取得了成果，持續推進復工產和復商復市，料第二季經濟增長約2.8%。展望第三季，在經濟繼續復甦和好轉的前題下，料經濟增長可達5.2%，全年增長2.5%左右。

報告指，貨幣政策仍會堅持寬鬆取向，但操作上更加注重結構化取向和直達實體經濟。但同時，引述了國內財金官員在陸家嘴論壇的言論，由於疫情維持一段較長時間，應當為如今預留一定的政策空間，不會搞大水漫灌，更不會搞赤字貨幣化和負利率。

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中國銀行研究院估計：「這表明下半年貨幣政策難以大幅寬鬆，降準次數將少於上半年。」

另外，之前國務院鼓勵銀行通過下降貸款利率和減少收費等方式，以促進企業融資成本下行，提出金融系統全年各類企業合理讓利1.5萬億元人民幣的目標。

報告指：「從這個意義看，政府更多的是希望銀行讓利而不是不調存款基準利率等方式以降企業融資成本，這主要與近期資金套利現象有所增多有關，預計短期內調降存款基準利率的可能性下降。」

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